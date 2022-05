Atraca un estanc de Vidreres, s'emporta tabac i diners i la Policia Local el deté

Un home va atracar ahir a la tarda l'estanc de Vidreres. Va simular que duia una arma de foc i va amenaçar la dependenta del local.

Per fer-ho, va posar-se la mà sota la roba i així, la botiguera no veia si l'apuntava amb una pistola o no era res.

L'home, de mitjana edat, va reclamar a crits i intimidant els diners de la caixa i finalment, se'n va emportar uns 1.600 euros i 20 paquets de tabac. El delinqüent va actuar a cara descoberta.

Arran del succés, des de l'estanc es va alertar el telèfon d'emergències 112 i també una persona que va veure sortir l'atracador del local, situat al carrer Catalunya, a ple centre del poble de Vidreres.

A banda, mentre això succeïa, treballadores de l'estanc i ciutadans van córrer al darrere de l'home i en aquell moment, va arribar la patrulla de la Policia Local.

En baixar del cotxe patrulla, els agents van poder reduir i detenir l'home. Això va succeir, a uns 500 metres del local.

Tot recuperat

A banda de detenir-lo, els agents van poder recuperar els diners i també el tabac sostret amb violència. En l'escorcoll, també li van comissar una arma blanca.

La rapidesa policial i la col·laboració ciutadana va permetre l'arrest del presumpte atracador. Un home de mitjana edat, veí de Figueres i a qui acusen de ser el presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.