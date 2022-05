La família Planiol perdrà, després de 70 anys, el restaurant de Fenals

La família Planiol podria perdre el negoci que ha estat regentant a la platja de Fenals de Lloret de Mar des del 1953 per culpa, asseguren, d’una «negligència administrativa». El 22 d’abril es va tancar el procés d’adjudicació de la cessió d’ús de l’establiment al qual no es van presentar perquè no n’estaven al cas. «Van enviar la notificació a casa la meva mare. Ella fa vuit anys que va morir i allà ja no hi viu cap membre de la família», va lamentar l’actual propietària Isabel Sánchez Planiol, que assegura que es tracta d’una negligència: «tant l’Ajuntament com la Generalitat tenen aquesta informació», perquè totes les factures del restaurant estan domiciliades a la residència actual i al seu nom. El 19 de maig s’adjudicarà l’establiment i si el concurs no queda desert, la família haurà d’abandonar el local que ha regentat durant gairebé 70 anys.

El negoci el van començar els avis dels actuals propietaris amb una concessió inicial atorgada per Costes de l’Estat. Fa prop d’una dècada, aquest la va delegar a Costes de la Generalitat que, al seu torn, va atorgar la concessió directament a l’Ajuntament de Lloret de Mar. Segons relata la família, el canvi de condicions, coincidint amb la mort de la mare, va ser l’inici del problema. «L’Ajuntament -com a ens licitador- ens va pujar molt el cànon anual i vam portar el cas a judici perquè la concessió fos directament amb la Generalitat», va relatar Sánchez. Una sentència provoca el gir Aquest fet es va produir el 2013, quan els Planiol van presentar un recurs contenciós administratiu contra l’adjudicació directa a l’Ajuntament perquè entenien que havia de ser pública. El 2016, la sentència els va donar la raó i el seu contracte amb l’Ajuntament per fer ús de l’espai va quedar anul·lat. Fins ara, no havia sortit la licitació del nou acord, que es va publicar a principis d’aquesta primavera al DOGC, i a la que no es van presentar. «Som restauradors; no llegim el butlletí oficial i com a actuals adjudicataris esperàvem rebre la notificació», es va queixar la propietària. A més, els Planiol asseguren que l’Ajuntament també els hauria d’haver notificat que sortia la licitació mentre que fonts municipals sostenen que no és competència seva perquè «la família ho va voler així». «No tenim potestat per poder-ho fer perquè hi ha una sentència judicial que ens ho impedeix», van explicar des de l’Ajuntament, tot i que asseguren que lamenten la possible fi d’aquest establiment històric. «No és un expedient municipal, tant de bo fos nostre perquè això no hauria passat». Tanmateix, i segons les mateixes fonts municipals, l’Ajuntament es va reunir amb la Direcció General de Costes de la Generalitat per mirar de trobar una solució al conflicte. «Es neguen a tornar a obrir el concurs», van detallar. El consistori assegura haver facilitat a la família tota la informació sol·licitada per mirar de revertir el cas. «Ara són ells que en tot cas haurien d’intentar impugnar-ho per no haver rebut la notificació», van concloure.