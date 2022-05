Un accident de trànsit a la C-63 a Lloret de Mar s'ha saldat amb dos ferits i ha generat retencions.

El succés s'ha produït a un quart de dos quarts de dotze del migdia en aquesta via que registra una altra sinistralitat. Concretament, ha tingut lloc al quilòmetre 2,5 en sentit nord.

Un cotxe ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant després de donar diverses voltes de campana a la C-63 a Lloret.

Arran del succés, a lloc s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos, els Bombers i el SEM.

L'accident de trànsit s'ha saldat amb dos ferits. Un home ha resultat afectat de poca gravetat i el SEM -que ha enviat dues ambulàncies i l'helicòpter a lloc- l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'altre ferit ha estat molt lleu i els sanitaris del SEM l'han atès in situ i, per tant, no ha necessitat cap trasllat en centre sanitari.

Pas alternatiu

A causa de l'accident, els Mossos de Trànsit -que han desplaçat dues unitats- han donat pas alternatiu a la carretera durant una hora. Després, encara hi ha hagut algunes retencions a la zona fins que s'ha donat per normalitzada la situació viària, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran de l'alta sinistralitat d'aquesta carretera, els Mossos fan controls més freqüents i hi tenen muntat un dispositiu especial per intentar reduir-la.