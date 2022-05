Un grup de veïns i veïnes de Riells i Viabrea han creat una cooperativa de serveis, anomenada Serveis Cooperatius Riells i Viabrea, per impulsar la municipalització de l’aigua al municipi i controlar el preu de la resta de subministraments. Segons un comunicat de la cooperativa, asseguren que la iniciativa ha sorgit «de la necessitat de defensar un servei d’abastament i distribució d’aigua respectuós amb la consideració d’aquest bé públic com a Dret Humà i no com una mercaderia, tal com defensa la Taula per l’Aigua Pública de RiV».

A més, afegeixen que l’entitat esdevindrà en la pràctica un observatori popular dels serveis que rep la ciutadania de Riells i Viabrea al mateix temps que impulsarà la implicació de les persones usuàries en la seva organització i desenvolupament «defensant-ne la democràcia i la transparència en la seva gestió». Per fer-la funcionar, la cooperativa s’ha muntat amb 10 persones fundadores que aporten 300 euros inicials cadascú (suposant els 3.000 euros de capital social legalment obligat) i ara ho obren a la participació activa de la resta de població. Qui s’hi afegeixi, ha d’aportar un mínim de 50 euros de capital social, sense més quotes. També hi ha l’opció d’adherir-s’hi com a sòcies col·laboradores entitats jurídiques aportant un mínim de 100 euros. Inicialment, els esforços se centraran en la gestió de l’aigua i en la creació de comunitats energètiques al municipi.