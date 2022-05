Tossa construirà una nova biblioteca municipal

L’Ajuntament de Tossa de Mar va aprovar dijous en la sessió ordinària de ple municipal l’habilitació de crèdit del pressupost general per a la redacció del projecte bàsic de construcció d’una nova biblioteca a la població. En concret, la redacció d’aquest nou projecte costarà 71.442 euros, dels quals 57.153 seran subvencionats per la Diputació de Girona en el marc del Pla de Biblioteques. I, per tant, l’aportació de l’Ajuntament de Tossa de Mar serà de 14.289 euros que provindran íntegrament del romanent de tresoreria.

La regidora de Cultura, Anna Prieto, va explicar com serà en termes generals la nova biblioteca municipals. Aquesta es construirà en uns terrenys municipals de 1.100 metres quadrats ubicats en un solar del carrer Josep Maria Folch i Soler, que es troba a cinc minuts a peu de l’actual biblioteca i també molt a prop del geriàtric i de l’institut del municipi. A més, el nou edifici de la biblioteca permetrà multiplicar per tres l’espai de l’actual biblioteca Manuel Vilà i Dalmau, oberta des del 1989. L’espai diàfan i d’una mida considerable amb què es dissenyarà el nou equipament permetrà convertir-lo en l’eix central de la vida cultural de la població. Des de la biblioteca s’han fet públiques algunes de les dades de la seva activitat durant l’any 2021. Així, per exemple, van tenir 5.037 carnets d’usuari; 15.371 visitants a sala i 68.108 visites en línia; es van fer 12.655 préstecs de documents; i es van fer 193 activitats amb 3.192 assistents, entre les quals destaquen 60 sessions de grups de lectura, 33 cursos i tallers i 13 exposicions.