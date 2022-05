L’Ajuntament de Lloret de Mar oferirà de forma provisional el servei d’escola a refugiats ucraïnesos que no estan escolaritzant-se en cap altre centre municipal. En concret, s’atendran seixanta infants i joves, que se sumen als 260 alumnes que estan seguint les classes als centres ordinaris.

Aquesta escola provisional s’instal·larà a la biblioteca de la Casa de la Cultura i està previst que entri en funcionament la setmana que ve.

Atendre necessitats

A Lloret hi ha famílies que s’hi han pogut instal·lar gràcies a vincles previs que tenien al municipi i d’altres, que hi fan estada de forma temporal en un hotel i sent ateses per la Creu Roja mentre troben on quedar-se.

La mesura d’obrir aquest centre provisional s’ha pres entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat per assegurar la formació en detectar que aquest procés de buscar residència és llarg.

Al nou centre no s’hi faran classes ordinàries, sinó que es prioritzarà oferir serveis que es considerin més necessaris com atendre psicològicament aquest alumnat.

La trentena d’infants de parvulari i primària que hi aniran faran classes a la sala infantil de la Biblioteca, mentre que els de secundària -que representen l’altra meitat- faran classe des d’una aula de la Casa de la Cultura.