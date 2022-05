L’empresa que subministra l’aigua a la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva, Rec Madral, alerta que la totalitat de veïns i veïnes que viuen a la zona-prop de 6.500 a l’hivern i gairebé 20.000 a l’estiu- podrien quedar-se sense aigua aviat. Ho fa després de l’incident d’aquest cap de setmana, quan unes 150 cases es van quedar unes hores sense subministrament per problemes a les bombes. «Si no podem accedir a reparar-les, cada setmana anirà a pitjor i la urbanització es quedarà sense servei», van explicar els responsables que asseguren que actualment ja pugen un 30% menys d’aigua.

Per fer-ho, l’empresa assegura que necessita que s’obri un camí particular per poder-hi accedir amb maquinària. El que feien servir habitualment va quedar inutilitzat pel Gloria ara fa dos anys i arranjar-lo requereix una inversió molt gran.

Rec Madral ja va presentar a principis d’any un contenciós administratiu per poder accedir als pous, però asseguren que no tenen temps d’esperar la sentència perquè «les bombes no aguantaran fins a l’estiu». Per aquest motiu, han demanat a l’Ajuntament que se’ls permeti passar pel camí alternatiu, però aquest s’hi nega. «Tenen l’opció d’arreglar el camí, però no volen invertir. Si no són capaços de gestionar el servei, que marxin i l’assumirà l’Ajuntament», va sentenciar l’alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras.

De fet, aquesta és la intenció del consistori que té previst recepcionar la xarxa d’aigua de Residencial Park d’aquí poc, després que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat li reconegués la titularitat municipal del servei.