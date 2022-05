L'Ajuntament d'Arbúcies inaugura aquest diumenge, dia 22 de maig, la nova Llar de Jubilats situada a l’edifici de l’antic Hotel d’Entitats. Un canvi d’ubicació que respon a la necessitat de resoldre les mancances estructurals i de mobilitat de l’actual casal d’avis, a Cal Xic que, a més, no disposa de llum natural ni de cap sortida a l’exterior.

El nou equipament, que ha tingut un cost de 735.000 euros i ha estat finançat per l’Ajuntament i la Diputació de Girona, compta amb quatre plantes. A la planta baixa, s’hi ubiquen els despatxos de gestió i administració, així com la sala de reunions i un espai per a la futura perruqueria. Pel que fa a la primera planta, es dedica a la part social del casal i hi ha el bar, una petita biblioteca i un gran pati, anomenat “Hort de Can Silvestre”, amb una zona enjardinada que permetrà poder-hi passejar i prendre el sol, així com ubicar-hi la petanca i un mini-golf. A la segona planta s’hi troba el servei de podologia, una aula de manualitats, una aula d’informàtica, una gran terrassa i una sala d’usos múltiples. Finalment, al pis de dalt de tot hi ha un taller i un magatzem.

Pel que fa a la inauguració, de 10 del matí a 8 del vespre, portes obertes a l’edifici perquè tothom qui ho desitgi el pugui visitar. A les 12 del migdia, hi haurà l’acte oficial que comptarà amb la presència i parlaments del president de la Diputació de Girona, Miquel Nogué, el director territorial de Drets Socials, Raül Morales, el conseller de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Selva, Francisco Jurado, i de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga.

Manel Serras, regidor de Gent Gran, assenyala: “Des dels anys 80, Cal Xic ha permès desenvolupar moltes activitats i ha fomentat la cohesió social entre les persones grans del nostre municipi. Però amb aquest nou equipament fem un gran salt endavant, ja que podrem oferir un gran ventall d’activitats en unes instal·lacions de primer nivell”. Per la seva banda, Lluís Danís, president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, assegura: “Hem lluitat molt per aquest nou equipament i estem molt contents de poder-lo inaugurar gràcies a l’aportació i suport de l’Ajuntament”.