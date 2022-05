Lloret de Mar celebra aquest diumenge la 17a edició de la Festa de les Flors a l’Ermita Les Alegries, després de dos anys suspès a causa de la pandèmia de la Covid-19. El cap de setmana que ve, del 27 al 29 de maig, ho faran també Vidreres, Begur i Calonge amb «Festa i fira de les flors», «Begur en Flor», i «Do Re Mi Fa’n Flors» respectivament.

Lloret acollirà un seguit d’actes aquest diumenge dia 22 de maig per la Festa de les Flors. El programa arrenca a les 9 h del matí amb la recollida de rams i flors per col·locar a l’exposició i tot un seguit d’activitats entorn d’aquest tòpic. També hi haurà audició de sardanes amb la Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes o ball amb el grup Canto Latino de l’associació Hispanoamericana de Lloret, entre d’altres. El cartell d’aquesta 17a edició l’ha dissenyat Marta Cadena, del Batxillerat Artístic d’alumnes de l’Institut Coll i Rodès.

El cap de setmana que ve se celebrarà a Vidreres la novena edició de la Festa i Fira de les Flors. Els carrers de la vila s’ompliran de llum i colors gràcies als racons florals, la fira d’artesania, les exposicions i activitats diverses com jocs de fusta, concerts, xerrades, racons musicals, tast de vins, entre d’altres.

La Fira d’artesania estarà en funcionament durant tot dissabte i diumenge al matí. Entre d’altres activitats, s’hi podran aprendre a confeccionar un punt de llibre amb tècnics d’estampació floral o un fanalet de vitrall. Una altra novetat és l’espai gastronòmic «La Brava Street Food» que s’instal·larà tot dissabte al carrer Catalunya amb el carrer Costa Brava. Vidreres també organitza un concurs de plantes i un de fotos de la fira a Instagram, entre d’altres.

Begur acollirà la vuitena edició de Begur en Flor el mateix cap de setmana que Vidreres. Un any més els carrers, places i racons del municipi s’engalanaran de decoració floral, actuacions musicals en directe, activitats per a totes les edats, concursos, cantada de corals i visites guiades, entre d’altres.

L’edició d’aquest any és una versió molt participativa, amb la col·laboració dels nens i nenes de l’Escola Dr. Arruga de Begur , el Casal de la gent gran, l’aula de música i els comerciants del municipi.

Finalment, enguany també torna l’exposició floral de Calonge - Sant Antoni. El «Do Re Mi Fa’n Flors», que preveu mostres florals a Plaça de la Concòrdia, el Carrer de la Rutlla, l’Olivera d’en Pla, la Plaça de la Doma, l’Església de Sant Martí, laPlaça Major, el Carrer Càcul, el Carrer Major, el Jardins del Castell, la Plaça d’Armes i el Pati del Cercle Calong. Es preveuen diversos actes, entre ells concerts i exposicions.