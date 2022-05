Deu anys esperant respostes pel crim del jove escocès mort en un comiat de solter a Lloret

Fa deu anys que la família i amics de Craig Mallon esperen respostes sobre la seva mort. El jove escocès va perdre la vida el 19 de maig de 2012 durant un comiat de solter a Lloret de Mar.

Ahir amics i familiars van fer un acte de record i homenatge al jove. El van celebrar en el punt on se’l va trobar sense vida d’un cop fort al cap, al carrer de Josep Togores. El pare del jove hi va participar a través d’un escrit, ja que no es va poder desplaçar a Lloret. Qui també hi era és l’exdetectiu i investigador privat David Swindle, que segueix indagant sobre els fets.

Destrosses

La portaveu de la família, Debbie Smirthwaite ahir es lamentava que encara no tenen respostes de qui va matar ni com van anar els fets i també va explicar que ells en breu aportaran novetats. Els Mossos d’Esquadra estan al capdavant de la investigació del cas i de moment, no s’ha resolt el cas. La portaveu també va denunciar que abans d’ahir algú havia fet destrosses al banc on hi ha una placa que recorda al jove escocès i va dir que ho denunciaran a la policia.

El 19 de maig del 2012, Craig Mallon va aparèixer mort estès sota un fanal, davant un local d’oci nocturn del carrer de Lloret de Mar. El jove celebrava el comiat de solter del seu germanastre amb uns amics i després de sortir per diversos locals, el grup es va veure implicat en una baralla. Craig Mallon va quedar inconscient i va morir poc després a causa d’una forta contusió al cap, segons va revelar l’autòpsia. Des de llavors, no s’ha pogut aclarir qui o quines persones li van causar la mort.