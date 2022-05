La Generalitat frena l’adjudicació del restaurant Planiol, després del recurs

La Generalitat de Catalunya ha acordat congelar el procés d’adjudicació de la concessió d’ús de les instal·lacions del restaurant Planiol, ubicat a la platja de Fenals de Lloret de Mar. Ho fa després que la família que el regenta des de fa 70 anys presentés un recurs d’alçada per aturar el concurs, al que al·lega que no es va poder presentar per una «negligència administrativa». Els van informar que s’obria la concessió enviant una carta al domicili de la mare de l’actual propietària, que va morir fa vuit anys. Ahir, s’havia de resoldre l’adjudicació que ha quedat aturada.

L’objectiu de la família, amb la presentació del recurs, és aconseguir que se suspengui aquesta convocatòria i s’obri un concurs nou al qual es puguin presentar per intentar evitar perdre el negoci. «Hem presentat tot el que hem pogut i més», va detallar l’actual propietària, Isabel Sánchez Planiol.

Ara mateix, només hi ha una sol·licitud entrada a temps per optar a gestionar aquest restaurant. La concessió està prevista que s’atorgui per un termini d’entre 12 i 24 anys. «Aquesta candidatura s’ha fet bé, però demanem que s’estudiï el cas perquè hi puguem accedir; és tan senzill com que es van equivocar d’adreça», va afirmar Sánchez Planiol.

Ahir al migdia estava previst procedir a l’obertura d’ofertes per atorgar la concessió per a l’explotació d’aquestes instal·lacions. Tanmateix, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral ha acordat aturar el procés fins al pròxim 30 de juny per poder tenir temps per avaluar el recurs d’alçada que han presentat els actuals propietaris.

Amb tot, la família Planiol segueix a la corda fluixa i podria perdre el negoci que ha estat regentant a la platja de Fenals des del 1953. Dependrà de la decisió que s’acabi prenent i, si és favorable, de qui guanyi finalment el concurs. «Jo no em moc; m’haurà de treure un jutge», va assegurar la propietària. Sánchez Planiol afegeix que tancar ara, després de l’impacte de la Covid-19, els afectaria greument l’economia i, a més, els onze treballadors que tenen es quedarien sense feina.