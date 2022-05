El parc aquàtic Water World de Lloret de Mar (Selva) ha reobert portes aquest divendres deixant definitivament enrere la pandèmia i recuperant les dates habituals d'obertura. L'equipament es converteix així en el primer parc català que engega la temporada al maig i espera fer-ho batent rècord de visitants. Per una banda, per la recuperació de destinacions internacionals i, per l'altra, gràcies al turista de proximitat que ha "redescobert" la zona. En la mateixa línia, el sector turístic del municipi augura una "molt bona" temporada. El ritme de reserves a hores d'ara són, per algunes dates, superiors a les registrades l'any 2019 i també s'estan recuperant els grups, especialment els britànics.

Water World reobre portes i ho fa recuperant la plena normalitat. El parc aquàtic de Lloret ha tornat a inaugurar la temporada al maig, com ho feia abans de la pandèmia, i ho ha fet amb la previsió de batre rècord de visitants "aprofitant" la recuperació del mercat nacional i també de part de l'internacional. El director del parc, Julià López, ha explicat que durant la pandèmia el turista del país i de proximitat ha redescobert la zona i que esperen que això es pugui combinar amb la recuperació d'altres mercats. La reobertura s'ha fet, a més, amb algunes novetats. Entre elles, la creació de zones VIP, una nova oferta gastronòmica i el nou servei de FastPass per evitar cues. Aquest sistema, llargament reivindicat, oferirà al visitant dues opcions: una on es tindrà accés prioritari a les sis atraccions més sol·licitades i una altra de 'premium', amb accés il·limitat. D'altra banda, la direcció de l'espai treballa en l'ampliació del parc en 8.000 metres quadrats més i espera tenir-ho apunt pel maig del 2024. L'ampliació comptarà amb almenys dos nous espais: un per als més petits a la zona de l'entrada i un altra que vol ser "referent" a tota la Costa Brava. S'hi preveu una inversió de més de 4 MEUR. Bon ritme de reserves Durant la inauguració, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha augurat una molt bona temporada turística, amb xifres similars a la del 2019. En aquest sentit, ha explicat que s'estan recuperant els grups –especialment, els britànics-. Dulsat admet la davallada del turisme de l'est però diu que ja l'han patit durant dos anys i que esperen que es compensi amb la recuperació d'altres mercats internacionals i amb el turisme de proximitat. En el mateix sentit, el president del Gremi Hoteler Lloret de Mar, Enric Dotras, ha dit que el ritme de reserves a hores d'ara és molt bo i que, en temporada alta, fins i tot, està superant les dades registrades l'any 2019. Dotras també ha admès que la guerra d'Ucraïna tindrà efectes en el turisme de procedent de l'est d'Europa però creu que s'equilibrarà amb altres com el mercat alemany o l'anglès. També confia en el públic nacional. "Durant aquesta pandèmia ens ha conegut i s'està convertint en un públic molt fidel que repetirà", ha remarcat.