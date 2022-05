Blanes recupera avui la marxa solidària «Oncolliga’t en Marxa», després del forçat parèntesi dels darrers dos anys a causa de la pandèmia. La marxa solidària de lluita contra el càncer sortirà a les deu del matí des del Passeig de Mar amb un recorregut de vuit quilòmetres, apta per a tothom.

Es tracta d’un dels esdeveniments a cavall entre l’esport, la solidaritat i les finalitats socials que ja té un lloc reservat a les agendes de tothom que s’identifiquen amb aquests tres principals trets. Es tractarà de la sisena edició de l’esdeveniment.

Potser per aquest motiu, perquè hi ha hagut dos anys en què l’experiència s’ha hagut de substituir per altres iniciatives similars. L’Ajuntament de Blanes indica que «hi ha moltes ganes de participar a la marxa solidària».

En cas de ser d’entre les primeres 800 inscripcions, es rebrà com obsequi d’agraïment una samarreta amb el nom de l’esdeveniment.