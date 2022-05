Lloret Turisme ha organitzat una jornada en formació LGBTI+ adreçada al sector turístic local, en el marc la Setmana Contra la LGBTIFòbia. En total, hi han participat una cinquantena de persones.

L’objectiu de la iniciativa ha estat dotar als professionals del sector dels coneixements i competències per poder atendre a les necessitats d’aquest col·lectiu. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha explicat que «va en la nostra línia estratègica de potenciar una destinació inclusiva que fomenti el turisme per a tothom i on cada persona i col·lectiu trobi una atenció personalitzada i ajustada a les seves necessitats». També coordina una famtrip amb influencers per a posicionar-se com a destinació.