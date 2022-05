L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha assumit la gestió de l'aigua de la urbanització de Maçanet Residencial Parc després dels talls de subministrament que s'han viscut els últims dies. En un comunicat el consistori anuncia que es tracta d'una acció "amb caràcter d'emergència i de forma urgent" que ajudi a resoldre els talls que hi ha en bona part de la urbanització des d'aquest cap de setmana. Mentre no arriba aquesta gestió directa a mans del consistori, l'Ajuntament ha anunciat que hi haurà un dipòsit d'aigua de forma permanent al casal de jubilats de la urbanització entre les vuit del matí i les deu de la nit. A més, obrirà els vestidors del pavelló municipal perquè els veïns puguin fer servir les dutxes en el mateix horari.

Entre aquest dilluns i dimarts s'aniran explicant les mesures que prendrà l'ajuntament per assumir la gestió del servei de l'aigua a la urbanització de Maçanet Residencial Parc. Des de l'ajuntament confia que amb la gestió directa es millori el subministrament de l'aigua en aquest punt. De fet, el 2022 la Generalitat ja reconeix que l'Ajuntament de Maçanet té la titularitat del servei de l'aigua a la urbanització i per això ja pot començar els tràmits per gestionar el servei. Maçanet exigeix certificar l’estat de les instal·lacions d’aigua de Residencial Parc Malgrat tot, el consistori recorda que aquesta gestió encara està en tràmit perquè és un expedient administratiu complex. De fet, l'ajuntament assegura que recentment han trobat que la planta potabilitzadora té un comptador de la llum connectat de forma irregular, a banda d'avaries sense resoldre i deixar sense subministrament als veïns. Segons el comunicat municipal aquest conjunt de fets només fan que allargar l'expedient que ha de garantir la gestió del servei des del mateix ajuntament.