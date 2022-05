Els veïns i veïnes del barri de Fenals de Lloret de Mar reclamen solucions per l’edifici abandonat de Brava Park. L’antic hotel, construït el 1970, està en desús des de fa dècades i ha anat degradant-se amb el pas del temps fins a presentar problemes de salubritat que preocupen als residents de les finques annexes. L’Ajuntament assegura que està treballant perquè la propietat se’n faci càrrec i el mantingui en bon estat.

Jordi Martínez, veí de la zona, el recorda «sent un hotel familiar amb bones instal·lacions» i considera que «si ara ningú se’n fa càrrec, la millor solució seria enderrocar-lo». I alerta dels problemes amb què conviuen al barri per estar situats a prop d’un edifici en ruïnes d’aquesta envergadura: «A part de l’impacte visual, pot ser perillós».

Per part de l’Ajuntament, en sessió plenària es va aprovar explorar totes les vies perquè l’espai estigui en millors condicions. En aquesta línia, el regidor municipal d’Urbanisme, Albert Robert, va explicar que «s’està buscant què hi podem fer des de les ordenances municipals». I és que el consistori treballa amb la idea que la seva proximitat amb els Jardins de Santa Clotilde exigeixi que «l’entorn estigui amb sintonia amb aquest bé».

En sintonia amb els residents de la zona, l’Àrea d’Urbanisme ha mantingut una primera reunió amb l’Associació de Veïns de Fenals que confien a veure resultats aviat. Ara, l’Ajuntament té pendent fer una trobada amb la propietat amb l’objectiu immediat que la finca «estigui bé i en condicions».

Segons el regidor, ara fa poc més d’un any, l’Ajuntament ja va requerir als propietaris que netegessin i desbrossessin el terreny i així ho van fer. «Sempre hi ha hagut molt bona voluntat per part seva», va assegurar Robert, que va afegir que «tenien la voluntat de reactivar el negoci, però la pandèmia ho va aturar».

En paral·lel, i durant el mateix requeriment de neteja, es va procedir a desocupar l’edifici per fer fora els ocupes que hi vivien. Els veïns asseguren que actualment n’hi tornen a haver. «Hi ha almenys un parell de parelles que hi viuen i també hi entra jovent», va dir Martínez.

«Un problema de salubritat i perill com aquest exigeix adoptar mesures de més importància com expropiar, enderrocar o finalitzar les obres per explotar-lo com a negoci», va reclamar Miguel Moreno, president del grup municipal del PP. L’Ajuntament ja s’havia plantejat municipalitzar-ho amb anterioritat, però «la finca val molts diners i no ho podem pagar».