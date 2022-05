Veïns de Maçanet Residencial Park porten tres dies sense aigua

Veïnsde la urbanització Maçanet Residencial Park de Maçanet de la Selva fa tres dies que no tenen aigua corrent. La companyia d’aigua que gestiona el servei, Rec Madral, ja va avisar la setmana passada que això passaria si no se’ls permetia accedir als pous per poder arreglar les bombes. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha assumit «amb caràcter d’emergència» la gestió del servei i preveu invertir-hi 600.000 euros, que ja tenia reservats, per instal·lar-hi bombes noves i solucionar els problemes de qualitat de l’aigua que surt bruta. L’alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras, va assegurar que la inversió es farà aquesta setmana.

Dissabte al vespre, les cases de la urbanització Maçanet Residencial Park es van quedar sense subministrament d’aigua. I ahir, tant la companyia d’aigua com l’Ajuntament de Maçanet de la Selva van habilitar punts de recollida d’aigua pels veïns i veïnes de la urbanització afectats pel tall. La companyia ha posat quatre sortidors en una parcel·la de Residencial Park, des d’on es poden omplir garrafes lliurement i de forma ininterrompuda, entre les vuit del matí i les nou de la nit. L’Agència Catalana de Salut Pública permet a Rec Madral utilitzar aquesta aigua, procedent del pou de les perdius, sempre que sigui provisional i es compleixin tots els requisits sanitaris. Segons fonts de la companyia d’aigua, aquest pou «no es pot connectar a la xarxa perquè no té prou aigua». Per la seva banda, l’Ajuntament ofereix als veïns, entre les vuit del matí i les deu de la nit, l’aigua d’un dipòsit d’aigua ubicat al casal de jubilats de la urbanització. A més, ha obert les dutxes del pavelló municipal perquè els veïns en puguin fer ús.

Disputa oberta

La disputa per la gestió de l’aigua d’aquesta urbanització entre l’Ajuntament i Rec Madral fa temps que s’arrossega, mentre els veïns pateixen talls continuats del servei i conviuen amb l’aigua bruta -pels alts nivells de ferro i manganès- que els surt de l’aixeta. Ahir, la companyia va interposar un contenciós cautelaríssim -que s’ha de resoldre en 24 hores- per reclamar que els deixin accedir amb maquinària als pous de subministrament per arreglar les bombes. Uns pous als quals hi arribaven, fa dos anys, per un camí que va quedar inutilitzat pel temporal Gloria i als que ara s’hauria d’accedir per una parcel·la privada. Aquesta és titularitat d’un exalcalde del municipi que té barrat el pas i que va assegurar que només obriria el camí si l’actual alcaldessa del municipi així ho sol·licitava. Tanmateix, el consistori no vol fer cap pas en aquesta línia perquè considera que la companyia hauria d’arreglar el camí que va quedar malmès per poder accedir als pous.

Amb tot, l’Ajuntament de Maçanet treballa, des de fa mesos, per crear una empresa pública per poder començar a gestionar el servei d’aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park. Una gestió que la Generalitat va reconèixer de titularitat municipal aquest 2022. L’alcaldessa del municipi va assegurar que Rec Madral «no té voluntat d’invertir a la xarxa» i considera que «deixant els veïns sense aigua, ha incomplert les obligacions». Per la seva banda, Rec Madral assegura que l’Ajuntament li impedeix accedir als pous perquè no puguin oferir un bon servei.