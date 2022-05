L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha passat a gestionar, de forma definitiva, el subministrament d’aigua a la urbanització Residencial Park. Ho fa després de mesos de disputes amb l’empresa adjudicatària del servei, Rec Madral, i que dissabte al vespre els veïns es quedessin sense servei d’aigua corrent. A partir d’ahir, l’Ajuntament, a través d’AGBAR, s’encarrega del subministrament d’aigua a aquesta urbanització. A més, la Brigada municipal, la Policia Local i AGBAR van procedir a entrar a les instal·lacions per revisar-ne l’estat. Aviat, es comunicarà les actuacions que es portaran a terme per restablir el servei de l’aigua als habitatges.

Segons va detallar l’alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras, a aquest diari dimarts, està previst invertir-hi prop de 600.000 euros per col·locar bombes noves i assegurar-se fer un bon tractament a l’aigua per acabar amb els problemes de qualitat del fluid, que arriba a les cases de color marró pels alts nivells de ferro i manganès. Mentre no es resolgui l’avaria, els veïns continuen abastint-se omplint garrafes al dipòsit d’aigua del Casal de Jubilats de la urbanització i podent fer ús de les dutxes del pavelló municipal. Rec Madral es retira del servei, però té previst interposar reclamacions dels costos que ha assumit la companyia. Ho farà per via judicial a l’Ajuntament i a AGBAR.