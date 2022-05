Lloret de Mar té tres escales de la platja principal inutilitzades perquè tenen els fonaments a la vista i no permeten accedir-hi. Els temporals d’aquest hivern van deixar tota la zona del passeig Camprodon i Arrieta sense sorra i, tot i que el darrer temporal de garbí va permetre recuperar força sorra, no va ser suficient per cobrir les escales. Ara que amb el bon temps la gent ha tornat a la platja, ja han aparegut les primeres queixes per l’estat d’aquests accessos. L’Ajuntament assegura que s’hi abocarà més sorra per poder-les obrir abans que s’acabi el mes. Mentrestant, fonts municipals afirmes que «l’accés està garantit perquè a pocs metres n’hi ha d’altres que sí que estan obertes i sense incidència».