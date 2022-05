L'Associació Sa Gatonera de Blanes, formada per voluntaris i voluntàries preocupades per la problemàtica de la superpoblació felina urbana, ha aconseguit dur a terme en cinc anys un total de 525 adopcions.

Els responsables de l'associació, creada el 2016, consideren que aquesta xifra d'adopcions és tot un "rècord" en els seus cinc anys d'existències.

Actualment hi ha 77 colònies de gats identificades a Blanes i 98 alimentadors censats, autoritzats amb un carnet per donar-los de menjar.

En total, segons fonts municipals, hi ha uns 800 gats de carrer identificats repartits per tot el municipi i quant al control dels gats i gates, durant 2021 se'n van esterilitzar 270, 144 femelles i 126 mascles, gairebé un 75 dels gats ferals de Blanes castrats.

L'associació es va constituir com a entitat el 2016 per aplicar a Blanes les eines i mètodes establerts amb èxit a nivell internacional: gestió de colònies ferals, assessorament als alimentadors, campanyes d'educació, així com control a través del mètode CER (Capturar, Esterilitzar i Retornar al seu entorn natural).

La gran majoria de gats i gates perduts i abandonats, asseguren des d'aquesta entitat, abans que morir-se de fam ho fan de pena, per això s'ajunten en colònies.

L'objectiu de Sa Gatonera és protegir i reduir el nombre de gats que hi ha al carrer de forma ètica, així com fomentar la sensibilitat de tothom cap als animals.

Per donar-se a conèixer entre la ciutadania, Sa Gatonera participa en el programa 'Promocionem la Cultura, Fomentem la Lectura' que organitza la Biblioteca Comarcal de Blanes a través d'activitats i una exposició.

Aquest passat dilluns va tenir lloc una xerrada per fer balanç dels primers cinc anys de vida de l'entitat, a càrrec de Dani Crespo, soci, fundador i tresorer.