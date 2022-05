L'USPAC ha presentat una denúncia davant d'inspecció de Treball pel mal estat de la comissaria de Lloret de Mar. Fa temps que el sindicat fa pública la problemàtica dels desaigües de l'equipament però diu que ha anat a més perquè ja no només afecta els treballadors que "fa molt temps que no poder fer ús de la dutxa del vestidor" sinó que ara, fins i tot, s'ha hagut de tancar l'WC públic de l'entrada. "Ja passa de mida perquè ja no es tracta només de suportar males olors als vestuaris sinó que ara surten aigües fecals per les tasses de l'WC, inundant la comissaria i deixant tot el terra ple d'aigües fecals", remarques en un comunicat.

"Què han de fer les companyes i companys allà destinats quan una víctima de violència de gènere, o una persona d'edat avançada, que porta dues hores a la comissaria denunciant els hi demana fer ús del servei? Amb quina cara la miren als ulls i li diuen que no?", insisteixen. En aquest sentit, diuen que impera el "seny" i el sentit comú i que se'ls permet fer-ne ús tot i la situació. "Davant la gravetat dels fets, que ja no ens podem conformar amb paraules, volem fets i per això hem presentat denúncia a Inspecció de Treball", afegeixen.