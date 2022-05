El Consell Comarcal de la Selva invertirà 2,17 milions d'euros en la modernització de la planta de gestió de residus que té la comarca a Santa Coloma de Farners. Aquest pla d'inversions dona continuïtat a les obres iniciades des del 2019, on ja s'han gastat 1,07 milions més. L'objectiu d'aquest projecte és millorar l'eficiència energètica de la planta i la reducció dels impactes ambientals que pot tenir la gestió dels residus que es recullen. A més, el Consell ha presentat un projecte als fons europeus Next Generation per instal·lar plaques solars a totes les cobertes dels edificis. Això permetria generar la meitat de tota l'energia que la planta consumeix.