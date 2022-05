El Consell Comarcal de la Selva invertirà 2,17 milions d’euros en la modernització de la planta de gestió de residus que té la comarca a Santa Coloma de Farners. Aquest pla d’inversions dona continuïtat a les obres iniciades des del 2019, on ja s’han gastat 1,07 milions més. L’objectiu d’aquest projecte és millorar l’eficiència energètica de la planta i la reducció dels impactes ambientals que pot tenir la gestió dels residus que es recullen. A més, el Consell ha presentat un projecte als fons europeus Next Generation per instal·lar plaques solars a totes les cobertes dels edificis. Això permetria generar la meitat de tota l’energia que la planta consumeix.

Algunes de les accions consisteixen en reduir la generació d’olors que es provoquen amb el compostatge i l’adequació d’un espai per a la post-maduració del compost. També s’automatitzarà la temperatura durant la maduració del compostatge amb un conjunt de sensors i monitorització de les mesures.