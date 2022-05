La renovació de la planta hotelera de Lloret de Mar ha suposat, en els darrers anys, una inversió de més de cent milions d’euros. Per tal de donar continuïtat a aquesta tasca, dilluns que ve l’Ajuntament i la Mesa Empresarial de Turisme signaran un acord de col·laboració per donar continuïtat a la tasca duta a terme en el trienni 2017-2019, durant el qual la quantitat prevista per a la renovació de les instal·lacions hoteleres era de 60 milions d’euros, xifra que es va acabar superant amb escreix.

Un dels hotels que es va endur una major inversió va ser l’Azure, al qual es van destinar 26 milions d’euros per modernitzar les seves instal·lacions. Es tracta d’un establiment de quatre estrelles i 411 habitacions que, segons els seus responsables, volia marcar un «punt d’inflexió» en el panorama turístic d’aquesta localitat selvatana. Mentrestant, l’Ajuntament, per la seva banda, manté el compromís d’executar els projectes inclosos en el Pla Operatiu de Reconversió Turística, com ara la finalització dels camins de ronda, el pla de revitalització del centre històric i l’impuls d’esdeveniments diferencials com la Ciutat de Llum. Signatura de l’acord La signatura de l’acord es farà a les dotze del migdia de dilluns a l’auditori de l’Evenia Olympic Palace, i comptarà amb la presència de l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, i el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, que estaran acompanyats dels tinents d’alcalde del municipi Jordi Orobitg, Jordi Sais i Cristian Fernández.