L’esbart dansaire Joaquim Ruyra de Blanes va reunir ahir al matí 1.800 alumnes d’entre primer i cinquè de primària al passeig de Mar. La trobada va servir per tancar el projecte «Dansa a les escoles», en què durant tot el curs els alumnes han après algunes de les danses tradicionals a l’escola i ahir les van mostrar davant de la resta de companys i diversos espectadors que es van acostar fins a la zona. Des de l’esbart van avançar que de cara al curs vinent (la sisena edició que es farà) preveuen incorporar-hi els alumnes de sisè de primària i fer ballar els mestres. Tot plegat portaria a reunir unes 2.000 persones al passeig marítim.

Amb l’objectiu de fomentar la dansa tradicional a les aules, l’esbart dansaire Joaquim Ruyra de Blanes va començar fa uns anys un projecte titulat «Dansa a les escoles». En ell es donava formació als mestres de música i educació física dels centres de primària per tal de mostrar-los com ballar les danses tradicionals. També els van oferir un projecte pedagògic i comptaven amb persones de referència amb qui compartir dubtes. El president de l’esbart, Marc Coll, explica que des de l’esbart ofereixen «totes les eines» perquè la dansa tradicional entri a les escoles.

Ahir divendres al matí, el passeig marítim de Blanes va acollir la cloenda del projecte d’aquest any, que va comptar amb la participació d’uns 1.800 alumnes de les escoles del municipi. Cada curs ballava una dansa concreta i al final tots junts van fer el ball pla de Blanes i el toquen a córrer, dues danses que cada any es ballen per la festa major de Santa Anna del municipi.