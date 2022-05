Si no hi ha cap més sorpresa d’última hora, el presumpte responsable de l’assassinat d’un jove italià de 25 anys en una discoteca de Lloret de Mar el 2017 s’asseurà al banc dels acusats dilluns vinent. Un jurat popular s’encarregarà de decidir si ell i si el seu presumpte còmplice són culpables d’haver propinat una puntada de peu mortal al jove italià dins la discoteca St Trop del municipi. Aquest és el tercer intent que fa un tribunal -dos per part de l’Audiència de Girona i un per part del Tribunal de Roma- de jutjar Rassoul Bissoultanov, que s’enfronta a 24 anys de presó per assassinat. El seu còmplice s’enfronta a 12 anys i mig, ja que les acusacions creuen que amb les seves accions va impedir que la víctima rebés ajuda mèdica.

El cas compta amb quatre acusacions: la fiscalia; l’acusació particular representada per la família del jove; dues acusacions populars, una representada per l’Ajuntament de Lloret de Mar i una segona representada per Fecasarm i Spain Nightlife. Durant el judici passaran més de 45 persones a declarar, entre testimonis, policies i pèrits. Hi haurà sessió de matí i també de tarda. Està previst que el judici s’allargui fins dijous, i serà l’últim dia quan el jurat tindrà l’oportunitat d’escoltar la versió dels acusats, que fins ara han defensat que no tenien la intenció de matar el jove. Dijous a la tarda el jurat popular es tancarà per deliberar el veredicte. Hi ha la possibilitat que no sigui fins a l’endemà que es conegui la resolució.

Un cop detingut, Bissoultanov va estar en presó provisional durant quatre anys en espera de judici. El procediment judicial va patir diversos contratemps i retards (i la pandèmia pel mig) que van obligar l’Audiència a alliberar-lo perquè s’havia superat el termini màxim que podien tenir-lo entre reixes. Durant aquest parèntesi entre l’alliberament i el judici, que ja estava assenyalat, l’acusat va fugir, i va ser detingut a França, on ell va al·legar que havia anat per temes de documentació. Llavors va ser extradit a Itàlia, que havia emès una ordre de cerca i captura al·legant que tenia competències jurisdiccionals perquè la víctima era italiana. Amb tot, el principal acusat, Rassoul Bissoultanov, va fugir pocs dies abans de començar el judici per entregar-se a Girona, ja que a Itàlia s’enfrontava a cadena perpètua.

Els fets van tenir lloc dins la discoteca St Trop de Lloret de Mar el 12 d’agost de 2017 cap a les tres de la matinada. En el context d’una baralla, l’acusat va propinar un cop de puny al cap de la víctima que el va fer caure a terra. Segons les acusacions, el processat va propinar-li una puntada de peu al cap per matar-lo, fet que la defensa nega, assegurant que el volia lesionar. La víctima va morir pel fort cop que va patir al cap.