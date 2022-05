El judici per la mort d'un jove turista italià a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 2017 ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular que s'encarregarà d'emetre el veredicte.

El jurat haurà de decidir si l'autor material de la coça mortal va actuar "amb intenció" de matar o sabent que clavant-li la puntada de peu al cap li podia causar la mort a la víctima com sostenen les acusacions o si, per contra, va ser un accident tràgic com argumenta la defensa.

S'enfronta a 24 anys de presó. El veredicte també haurà d'esclarir si el segon acusat va ser "còmplice" evitant que poguessin socórrer la víctima o si no va tenir cap implicació amb els fets.