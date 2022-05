Els amics del jove italià mort a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar (Selva) la matinada del 12 d'agost del 2017 han dit davant del jurat popular que la coça que el principal acusat li va clavar a la víctima va ser "violentíssima" i amb la voluntat de fer "el màxim mal possible": "Vaig pensar que era una puntada de peu mortal". Durant la primera jornada del judici, els amics que estaven amb ell al local en el moment de l'agressió han declarat que no hi va haver cap discussió prèvia i que van veure com l'acusat empentava el noi i després li propinava almenys un cop de puny que el va fer caure a terra. Afirmen que no va tenir cap possibilitat de defensar-se quan el processat li va clavar la puntada de peu al cap.

El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona amb jurat popular, asseu al banc dels acusats el suposat autor material del crim, que s'enfronta a 24 anys de presó per assassinat, i un amic seu per a qui dues de les acusacions demanen fins a 15 anys de presó perquè sostenen que va ser còmplice, tot i que la fiscalia i l'altra acusació creuen que no va tenir res a veure amb els fets.

Les declaracions dels testimonis han començat amb els amics de la víctima. Segons han explicat, set amics van fer el viatge durant les vacances amb l'objectiu de passar uns dies plegats i passar-s'ho bé. Van arribar a Lloret del dia 5 d'agost i tenien bitllet de tornada per al dia 13. Tots ells, han descrit la víctima com un "molt bon noi", que no era conflictiu ni havia tingut mai baralles ni problemes amb la justícia.

Els amics han relatat que el vespre de l'11 d'agost van anar a sopar per la població i després van decidir anar a la discoteca St. Trop perquè hi havia una festa italiana. Van arribar al local cap a mitjanit. Dos dels amics van tornar cap a l'hotel poca estona després, mentre que la resta van continuar de festa.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada, ja del 12 d'agost, i els amics han declarat allò que van veure, que varia en funció del lloc on eren en el moment en què va començar tot. Tots ells, però, han coincidit a dir que no hi va haver cap conflicte previ ni cap discussió i alguns amics es van adonar que passava alguna cosa quan van veure el principal acusat empentant la víctima i propinant-li un o dos cops de puny a la cara.

Segons han relatat, arran d'aquesta agressió el jove va caure a terra i va ser aquí on el processat li va clavar la puntada de peu al cap. Els amics que ho van veure, han descrit la coça com a "violentíssima", feta amb l'objectiu de "fer el màxim mal possible" i, fins i tot, "mortal": "Va ser amb una força inusitada". També apunten que creuen que va ser un cop de peu "professional" o almenys d'algú que "sabia com s'havia de donar un puntada així".

Els amics subratllen que la víctima no es va poder defensar perquè havia quedat mig estabornit pels cops de puny: "No va tenir temps d'aixecar-se ni de cobrir-se la cara".

Els testimonis, però, no es posen d'acord amb la intervenció de l'altre acusat, que la família de la víctima i la Fecasarm creuen que es va dedicar a evitar que auxiliessin el jove. Només un d'ells avala aquesta tesi i creu que va allunyar la resta de persones formant un cercle per deixar "via lliure" a l'altre acusat. La resta de testimonis argumenten o que "no va fer res" o que en aquell moment estava fent caure a terra un dels amics de la víctima que li havia pujat a l'esquena per intentar-lo separar de la víctima.

Els amics han relatat que el jove, ja estès a terra, tenia la mirada "buida", li sortia sang per una orella i ja no va recuperar la consciència en cap moment. Entre tres dels joves i personal de seguretat de la discoteca el van desplaçar a fora del local, fins que van arribar els serveis d'emergències per atendre'l. A la víctima el van traslladar a l'hospital Trueta de Girona, on van certificar la seva mort unes hores després.

El fiscal Víctor Pillado demana 24 anys de presó per assassinat per a un dels acusats, el mateix que sol·licita l'acusació popular en nom de l'ajuntament de Lloret de Mar. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, i la Fecasarm són els únics que també acusen l'altre jove com a còmplice l'assassinat. La defensa del principal acusat, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté que no tenia intenció de matar el turista italià i que va ser una imprudència. L'advocat de la defensa de l'altre processat, Sergio Noguero, sol·licita l'absolució.