Un incendi en un pis de Blanes ha fet confinar de matinada els veïns, alguns al terrat del bloc.

Ha cremat una habitació i el fum s'ha escampat per tota l'escala.

L'incendi s'ha produït cap a dos quarts de cinc de la matinada i ha obligat a desplaçar de set dotacions dels Bombers fins al número 3 del carrer del Cadí del barri d’Els Pavos-Quatre Vents

A banda, també s'ha activat la Policia Local, el SEM, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil de Blanes.

En arribar-hi els Bombers s'hi han trobat que els veïns s'havien confinat i alguns, al terrat del bloc que és de tres plantes.

El foc s'ha concentrat sobretot, segons el cos d'emergències, en una habitació de la primera planta d'un bloc de pisos on un matalàs cremava. Però, s'ha generat molta fumera i això ha obligat la gent a quedar-se a casa seva o confinar-se al terrat.

Cap a dos quarts de sis de la matinada, els Bombers han donat el foc per apagat. Després han hagut de fer tasques de ventilació a tot l'edifici perquè hi poguessin tornar els veïns.

A conseqüència de l’intens fum, el SEM ha atès dues persones in situ, entre elles l’inquilí de l’habitació on s’ha iniciat el foc, per inhalació de fum. Se’ls ha fet una revisiói no ha estat necessari traslladar-los a un centre sanitari.