La Policia local de Tordera ha disparat aquesta tarda contra un cotxe on viatjaven uns presumptes lladres després de fugir dels Mossos a l'AP-7 a Maçanet de la Selva. Un dels presumptes delinqüents ha hagut de ser evacuat a l'hospital perquè ha resultat ferit per arma de foc a la zona de l'abdomen. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies d'aquest episodi.

Aquest grup de lladres pels volts de les quatre de la tarda hauria intentat cometre pels un furt amb el mètode del peruà a l'AP-7 a l'atura de la sortida 9 a Maçanet però una furgoneta dels antiavalots de l'ARRO dels Mossos que circulaven per la via han vist sospitós que dos vehicles estiguessin aturats de costat a la carretera i s'hi han acostat.

En aquell moment els lladres s'han vist sorpresos, han fugit a tota velocitat, han sortit de l'autopista i enfilat per l'N-II.

Els Mossos han iniciat una persecució mentre el vehicle on viatjaven els dos homes seguia a gran velocitat i circulant de forma temerària. El cotxe se'ls ha escapat a l'altura de la rotonda de Can Bartolí, ja en terme de Tordera, segons fonts consultades. Però els Mossos han donat l'avís a totes les policies per si el podien interceptar.

Per davant d'una escola

Poca estona després, els Mossos han rebut l'avís que el vehicle estava a Tordera i que la Policia Local havia hagut de disparar per aturar-lo. I és que el vehicle on viatjaven els lladres anava per la zona del veïnat Sant Pere del municipi a gran velocitat i fins i tot, ha circulat de forma temerària per davant d'una escola -era l'hora de sortida dels nens- i haurien decidit frenar-lo a trets per evitar que això pogués causar algun tipus d'accident.

Després dels fets i un cop s'ha notificat als Mossos que s'havia interceptat, s'han trobat un dels presumptes lladres ferit de l'abdomen i el SEM l'ha traslladat a l'hospital. Aquest ha acabat detingut i l'altre ha aconseguit fugir de la zona corrent.

La Policia Local ha reconegut davant dels Mossos que els trets els havien fet els seus agents i que ho havien actuat fent l'ús de l'arma de foc per aturat el vehicle i reduir els ocupants del vehicle i evitar riscos.

Arran dels fets, els Mossos de la Regió Metropolitana Nord han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.