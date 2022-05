Testimonis del crim del jove italià mort a Lloret de Mar (Selva) diuen que l'inici va ser una baralla entre dos grups i que els processats estaven "molt agressius", arribant-se a encarar amb els controladors d'accés ja fora de la discoteca. Aquest dimarts han declarat al judici el DJ i personal de seguretat de la discoteca St. Trop que han explicat que van encendre les llums perquè s'estava originant una disputa a la pista. Quan hi van arribar, alguns van acompanyar els ara acusats a l'exterior, on els van retenir esperant que arribés la policia. Com que estaven molt alterats, els van acabar deixant marxar. Els Mossos els van localitzar minuts després a la zona de la platja, a pocs metres del local. La discoteca no va aturar l'activitat i va continuar oberta.

"Molt agressius", amb "ganes de baralla" i "alterats". Així han descrit els controladors d'accés de la discoteca St. Trop de Lloret de Mar l'actitud dels ara acusats just després de fer-los sortir del local per una de les portes d'emergència. Era la matinada del 12 d'agost del 2017. En aquell moment, mentre alguns treballadors de seguretat estaven amb els processats i un amic seu anant cap a fora de la discoteca, els altres estaven atenent la víctima que estava estesa a terra i inconscient a la pista de ball.

El DJ ha explicat que cap a dos quarts de tres de la matinada es va adonar que passava alguna cosa perquè va veure que començava una baralla entre dos grups que "s'agredien mútuament" i ha exposat que un era el conformat pels processats i l'altre "pels italians" entre els quals hi havia la víctima. Aleshores, va decidir encendre les llums de la discoteca. En aquell mateix moment, ha dit, va sentir que per les emissores es demanava personal de seguretat a la zona.

Ja amb la pista il·luminada, el testimoni ha afirmat que la baralla va "continuar" i ha remarcat que en aquell moment allò que li va cridar l'atenció va ser que el grup dels ara acusats propinaven cops "bastant professionals, bastant forts": "Que gent del carrer donés aquells cops em va semblar estrany".

Un dels controladors d'accés que va arribar primer a la zona ha explicat que va veure la víctima a terra i els ara acusats i l'altre amic "a un costat". Llavors, els va treure de la discoteca i els va intentar "calmar" però "tenien ganes de baralla". Segons ha explicat, un d'ells va arribar a intentar atacar un altre treballador. Van estar a l'exterior diversos minuts intentant-los tranquil·litzar i esperant l'arribada de la policia però, finalment, els van "deixar marxar perquè estaven molt agressius".

Segons ha explicat l'aleshores encarregat del local, uns minuts després i quan ja no havien pogut "retenir" més estona els processats, va arribar un mosso de paisà que va preguntar on eren. Llavors, els va assenyalar uns metres més avall dirigint-se cap a la platja. És on els Mossos els van localitzar i detenir i després aquest encarregat els va poder identificar.

El SEM va traslladar la víctima a l'hospital Trueta on no van poder fer res per salvar-li la vida.

El fiscal Víctor Pillado i les acusacions apunten que va morir com a resultat d'una puntada de peu a la templa propinada pel principal acusat, que s'enfronta 24 anys de presó per assassinat. També sostenen que l'autor material del crim era expert en arts marcials i que li va clavar la coça a la víctima quan ja era a terra, sense possibilitats de defensar-se i sabent que li podia causar la mort.

La defensa d'aquest acusat, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté, en canvi, que no tenia intenció de matar. Per això, ha centrat bona part de les preguntes als testimonis en acreditar que el grup dels acusats no va fugir en cap moment perquè no pensaven que el jove turista italià podia morir com a resultat de l'atac i que la discoteca no va aturar l'activitat perquè quan el van traslladar a l'hospital continuava amb vida.

El matí de declaracions ha acabat amb el testimoni dels pares de la víctima que no han pogut contenir les llàgrimes i l'han descrit com un jove familiar, treballador, tranquil, pacífic i que no havia tingut mai cap conflicte amb ningú.

El fiscal Víctor Pillado demana 24 anys de presó per assassinat per a un dels acusats, el mateix que sol·licita l'acusació popular en nom de l'ajuntament de Lloret de Mar representada pel lletrat Manel Mir. L'advocat de l'acusació particular en nom de la família de la víctima, Francesc Co, i la Fecasarm són els únics que també acusen l'altre jove com a còmplice l'assassinat. S'enfronta a 15 anys de presó.

La defensa del principal acusat, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté que no tenia intenció de matar el turista italià i que va ser una imprudència. L'advocat de la defensa de l'altre processat, Sergio Noguero, sol·licita l'absolució.