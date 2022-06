El Servei de Suport Immediat a Domicili (SSID) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ja ha atès gairebé un miler de pacients en els seus 10 anys de desplegament. D’aquests, al voltant del 75% han estat pacients oncològics.

Aquest projecte va néixer el maig de 2012 a l’Alt Maresme a través del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i de la Unitat de Treball Social de la Corporació i posteriorment, el 2018 es va ampliar també a pacients de la Selva Marítima. Els objectius del projecte són disposar de mecanismes àgils de suport extern al pacient i a la seva família, facilitar l’adaptació a la situació de deteriorament, de dependència i de progressió de la malaltia i atendre el desig del pacient i de la seva família de restar al domicili. El servei el donen dos treballadors familiars contractats per l’empresa de serveis Vincles de Calella, amb una formació i experiència específica en cures pal·liatives.

El SSID s’activa en menys de 48 hores, no té cap cost per a les famílies i no és substitutori de serveis públics i/o privats paral·lels. Per optar a aquest servei, el pacient ha d’estar inclòs en el Programa PADES de la Corporació. Des del mateix organisme es valora cada cas de manera individual i es decideix en quins casos s’activa.