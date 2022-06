Es frena la construcció del pàrquing de camions a Caldes per protesta veïnal

Una cinquantena de veïns i veïnes de Caldes de Malavella van irrompre dilluns a la nit al Ple municipal per demanar que s’aturi la construcció d’un aparcament per camions al municipi. Agrupats sota el nom de Plataforma Caldenca, van personar-s’hi amb pancartes que contenien consignes com «Mana el poble, no l’Ajuntament» i «Volem un Caldes termal, no terminal». L’acció va donar suport a la moció presentada pels grups de l’oposició i va pressionar el Govern perquè, de moment, hagi decidit aturar la concessió de la llicència d’aquest nou equipament.

Els grups municipals d’ERC Caldes, SOM Caldes, Caldes en Comú i el regidor no adscrit Carmelo Vico van portar al Ple una moció per modificar puntualment el Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent en la zona dels antics terrenys de la plana Repsol-Butano. Aquesta era la voluntat inicial. Tanmateix, un quart d’hora abans que comencés el Ple de maig es va convocar una junta de portaveus d’urgència en què l’equip de Govern va demanar que es fes una modificació a la moció.

A les vuit, quan va començar el Ple, s’havia acordat demanar la creació d’una comissió informativa de territori -amb un representant de cada grup municipal-que estudiï com modificar el POUM. La moció es va aprovar per unanimitat. «Vam cedir perquè s’aprovés la moció -el Govern té majoria-; però tenim clar que si d’aquí a dos mesos no prospera, tornarem a portar la moció a Ple tal com es presentava inicialment», va explicar Marc Martínez, portaveu de SOM Caldes.

Ja a principis de maig, la plataforma Caldenca va recollir al voltant d’un miler de firmes en contra del projecte. Denunciaven que comportaria problemes associats com un augment notable del trànsit urbà o atraure la presència de prostitució.

L’alcalde canvia d’opinió

En aquell moment, tant el promotor d’aquest aparcament, Jaume Matas, com l’alcalde del municipi, Salvador Balliu, van defensar la nova construcció emparant-se en la legalitat de l’obra. «No ho podem aturar perquè els informes són tots favorables», va dir el batlle, que ahir es va retractar assegurant que «l’Ajuntament treballarà per evitar la construcció de l’aparcament, que no és la voluntat de l’equip de govern ni els veïns del municipi».

Una cinquantena de veïns van personar-se dilluns al ple per donar suport a la moció presentada per l'oposició

«Ara s’apunten al carro, després de mesos defensant que es faria», va afirmar el portaveu de SOM Caldes. Martínez va assegurar també que «l’objectiu és que es modifiqui el POUM i establir un Pla d’Usos per l’espai que benefici els interessos generals de la població i no d’un privat». En aquesta línia, va assegurar: «Estarem molt atents a tots els esdeveniments perquè arribi a bon port i no es converteixi en una estratègia de dilació».

Amb tot, la comissió -que es celebrarà la setmana que ve- haurà de valorar, en cas que s’acabi modificant el POUM i prohibint la construcció d’un aparcament per camions al terreny, si s’ha d’indemnitzar o no al promotor per un canvi d’usos a la parcel·la que havia adquirit.

En última instància, la Plataforma Caldenca reclama recuperar el projecte presentat el 2016 en què es preveia construir en aquest terreny un centre lúdic termal extern, dos nous balnearis i un complex comercial gràcies a l’aigua termal que brolla sota la parcel·la i de la que Caldes té reconegut el dret d’aprofitament.