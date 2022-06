L'acusat de matar el jove italià d'una puntada de peu a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar (Selva) el 12 d'agost del 2017 ha afirmat que el grup de la víctima el va atacar primer, que es va sentir rodejat i es va "encegar" i que, per això, va propinar cops al seu voltant, sense apuntar al cap. Al judici, ha declarat que no sabia que havia fet tant mal al jove i ha dit en més d'una ocasió que "no el volia matar". De fet, ha argumentat que en cap moment es va imaginar que estava malferit i que quan el personal de seguretat els va fer fora de la discoteca es va quedar una estona allà queixant-se que era "injust" que l'expulsessin a ell i als seus amics quan "la baralla l'havien començat els altres". S'enfronta a 24 anys de presó per assassinat.

No el volia matar i ni tan sols es va imaginar que havia resultat tan malferit per la puntada de peu que li va clavar al cap. Aquest dimecres a la tarda han declarat al judici, que es fa a l'Audiència de Girona amb jurat popular, l'autor material de la coça i un amic seu que, segons dues acusacions, va ser còmplice del presumpte assassinat.

El principal acusat ha explicat que ell, l'amic i un altre conegut van arribar a Lloret de Mar el 9 d'agost per passar-hi uns dies de vacances, anar a la platja i "divertir-se". La tarda de l'11, mentre caminaven pel passeig marítim, una promotora els va parlar de la festa que hi hauria aquella nit a la discoteca St. Trop i van decidir anar-hi. Hi van arribar, segons les càmeres de videovigilància, a les 2.17 hores de la matinada.

Un cop dins el local, van anar a buscar un refresc. Després, van començar a creuar la pista de ball perquè hi havia "moltíssima gent" i volien anar cap a una zona on semblava que n'hi havia menys. Segons el seu relat, mentre caminava es va adonar que havia trepitjat algú i immediatament una persona el va empentar per l'esquena. Es va girar, afirma que "amb un somriure a la cara" i sense la intenció d'encarar-se a ningú, però es va trobar amb un jove més alt que ell i més corpulent que l'increpava. No pot precisar si es tractava de la víctima o d'un dels seus sis amics.

Va ser llavors quan, assegura, aquest jove li va clavar un cop de puny. Segons l'acusat, anava dirigit a la seva cara però el va poder esquivar i li va impactar a l'espatlla. "Aquí comença la baralla", ha afegit. El processat diu que "moltes persones" el van atacar "per tots costats", va entrar "en pànic" i es va "encegar". En aquell moment, va ser quan es van obrir les llums de la discoteca: "De sobte vaig veure una persona que estava a terra i que es volia aixecar, vaig pensar que volia llançar-se sobre meu i li vaig llançar la puntada de peu".

L'acusat ha afirmat que no va apuntar al cap de la víctima: "Va ser una reacció, no sabia ni on era i el vaig picar automàticament". El processat ha exposat que tot va ser molt ràpid, que tampoc recorda ben bé quants cops li van donar o quants en va propinar ell tot i que sí que ho ha vist posteriorment al vídeo que va gravar un client de la discoteca i que va enregistrar l'agressió mortal. El processat nega que tingués coneixements d'arts marcials i que clavés la coça amb molta força i intencionadament per acabar amb la vida de la víctima: "Va ser un accident".

Demana perdó

El processat ha demanat perdó a la família de la víctima. En un moment de la declaració, se li ha entretallat la veu, cosa que ha despertat el rebuig dels pares del jove italià que l'han acusat de fingir. "Els entenc. Ho sento molt", ha dit.

Després de la puntada de peu, el personal de seguretat de la discoteca va expulsar els dos acusats i l'altre amic que anava amb ells. L'autor material del crim ha explicat que en cap moment es va adonar que la víctima estava tan malferida. De fet, ha dit que un cop a fora del local va estar uns deu minuts discutint amb els controladors d'accés dient-los que trobava "injust" que només els fessin fora a ella quan "la baralla l'havien començat els altres". El processat ha apuntat que si hagués sabut que el noi acabaria morint potser hauria fugit de Lloret perquè no estaven registrats a cap hotel i ningú els coneixia.

Els Mossos d'Esquadra els van detenir a escassos metres de la discoteca, a la zona de la platja. Quan el jove italià va morir hores després a l'hospital Trueta i li van comunicar que l'arrest era per homicidi, diu que d'entrada no s'ho va creure i que quan va saber que era veritat li va saber "molt greu".

Aquest dimecres a la tarda també ha declarat l'altre processat. La fiscalia i una de les acusacions creuen que no va tenir cap participació amb els fets però la família de la víctima i la Fecasarm sostenen que va ser-ne còmplice perquè es va dedicar a apartar la gent per facilitar l'agressió. Aquest acusat ha dit que ell estava uns metres enrere del seu amic quan va veure que un grup de joves l'atacava i va anar fins allà a ajudar-lo.

Llavors, un dels amics de la víctima se li va penjar de l'esquena i se'n va desempallegar fent-lo caure a terra. Després, subratlla que es va dedicar a defensar-se i a defensar el seu amic "en la mesura de les possibilitats" i intentant aturar la baralla. El processat també nega que l'autor material tingués intenció de matar "ningú".

24 anys de presó

El fiscal Víctor Pillado demana 24 anys de presó per assassinat per a un dels acusats, el mateix que sol·licita l'acusació popular en nom de l'ajuntament de Lloret de Mar representada pel lletrat Manel Mir. L'advocat de l'acusació particular en nom de la família de la víctima, Francesc Co, i la Fecasarm són els únics que també acusen l'altre jove com a còmplice l'assassinat. S'enfronta a 15 anys de presó.

La defensa del principal acusat, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté que no tenia intenció de matar el turista italià i que va ser una imprudència. L'advocat de la defensa de l'altre processat, Sergio Noguero, sol·licita l'absolució.

Després de les declaracions dels acusats, demà serà el torn de les conclusions, els informes i l'entrega de l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.