Els barris de S’Auguer i Sa Massaneda de Blanes han estat escollits per portar a terme un nou Escape Room a la ciutat que se celebrarà el pròxim diumenge, 12 de juny. El joc està plantejat d’una forma similar el que es va fer l’octubre de l’any passat i que va formar part del projecte «Blanes Arran de Mar». En aquest cas, aquest nou Escape Room està integrat dins del projecte anomenat «Treball als Barris», que s’ha encarregat de pensar l’estructura i les proves del joc. La seva finalitat és facilitar la interacció social, la convivència i la col·laboració entre la ciutadania.

En total, els jugadors i jugadores hauran de superar sis proves, que tindran com a temàtica un viatge en el temps per les èpoques anteriors de Blanes. L’eix de la prova serà aconseguir una peça perduda en el temps que necessiten per arreglar una màquina del temps que s’ha espatllat. A més, els participants també hauran de rescatar als investigadors que han quedat atrapats en una altra època per tornar al 2022.

Serà aquesta la manera amb la qual els participants, a part de passar una bona estona, també podran aprofundir en la història de Blanes, sobretot, dels dos veïnats on està preparat el recorregut. De fet, el de Sa Massaneda està sent protagonista en els últims mesos perquè allà es troben les excavacions del Jaciment Romà dels Padrets. Tot el recorregut ha estat pensat amb cura per la Dinamització TIC del projecte «Treball de Barris», que també ha comptat amb la col·laboració d’un grup de voluntaris dels barris involucrats, així com ha rebut l’ajuda de l’Associació Cultural dels Manaies de Blanes. Tots ells han estat els encarregats d’elaborar les proves físiques i digitals, així com l’atrezzo, la decoració, el vestuari i l’execució el joc, amb diferents personatges per dinamitzar-lo.

L’Ajuntament de Blanes va obrir ahir les inscripcions per aquest Escape Room, en el qual podran participar un centenar de persones. El joc està preparat perquè pugui participar gent de totes les edats, que estaran dividides en grups d’entre 2 i 6 persones, que estaran repartides en quinze torns diferents. L’activitat es durà a terme al llarg del matí del pròxim diumenge 12 de juny. Començarà a dos quarts de 10 del matí i acabarà a la 1 del migdia, quan començarà l’últim torn.