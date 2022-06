L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat el maig les obres per adequar el pavelló de La Nòria. Els treballs consisteixen, principalment, en canviar la coberta del poliesportiu i en reformar la pista de joc. És previst que les tasques s’allarguin quatre mesos i el consistori hi invertirà 355.228 euros, dels quals 255.228 euros pel canvi de la coberta i 100.000 euros per l’adequació de la pista. Aquesta segona, va ser la proposta més votada dels pressupostos participatius de l’any passat. S’ha instal·lat una carpa a la pista exterior perquè els clubs, esportistes i entitats puguin seguir entrenant, disputant partits i celebrar esdeveniments.

Jordi Sitjà, regidor d’Esports, explica que “abans que realitzar inversions amb noves instal·lacions esportives hem optat per adequar el pavelló. És una demanda que teníem de fa molt temps i ara el posarem a punt perquè els veïns i veïnes de Santa Coloma de Farners, no només esportistes, el puguin utilitzar. L’ús del pavelló és màxim, els 7 dies a la setmana des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit”. Les obres compten amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona, amb una subvenció extraordinària. La coberta del pavelló de La Nòria, instal·lació construïda el 1979, havia quedat malmesa els últims anys i patia problemes de degoteig en episodis de fortes pluges. Els treballs de substitució els portaran a terme l’empresa Construo Construccions Generals SL i és previst que s’allarguin tres mesos. Després, s’adequarà la pista interior del pavelló. La intenció és que el complex es pugui tornar a utilitzar a partir de setembre. Els usuaris principals de La Nòria són els clubs d’hoquei patins, patinatge, gimnàstica rítmica, futbol sala i entitats com els castellers i l’Escola Sant Salvador, però també s’hi duen a terme activitats com el sopar de la Festa de la Ratafia, el Sopar de la Dona, la Festa de la Gent Gran, actes del Carnestoltes i els balls de la Festa Major. L’arranjament de La Nòria, la proposta més votada de les 12 que hi havia L’Ajuntament ha instal·lat una carpa per cobrir la pista exterior (29.800 euros) perquè els esportistes, clubs i veïns puguin seguir fent les activitats que portaven a terme a La Nòria mentre duren les obres del canvi de la coberta, fins al juliol. El consistori aprofitarà que es canvi la coberta per efectuar treballs de reforma de la pista interior, una demanda que va sortir com a proposta més votada dels pressupostos participatius de l’any passat. L’actuació principal serà el canvi del paviment de la pista, seguit de l’adequació de tanques del voltant del terreny de joc per a disputar partits d’hoquei patins i de la il·luminació. L’arranjament de La Nòria va ser la proposta més votada (de les 12 que hi havia) pels ciutadans colomencs i en el procés hi van participar 723 persones. Les tasques de millora a La Nòria van rebre 244 vots (33,7 %).