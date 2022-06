L’Ajuntament de Lloret ha tancat un acord amb cinc propietaris de terrenys ubicats a l’entrada del municipi per l’Avinguda de les Alegries, concretament a l’alçada del parc aquàtic Water World i propers a l’Oficina de Turisme Central, per destinar-los com a aparcament dissuasiu.

Aquest aparcament serà principalment per a autobusos, tot i que també podrà acollir turismes, que podran estacionar amb un preu especial de 10€/dia. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que “amb aquests aparcaments dissuasius donem resposta a la necessitats de mobilitat detectades en època post-pandèmica, especialment pel que fa les necessitats d’estacionament i descongestionem el centre de trànsit rodat”. A partir de la setmana vinent s’iniciaran les tasques d’adequació dels espais. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, destaca que “aquest aparcament disposa de connexió amb el servei L13 del bus urbà amb una parada propera per fer els trasllats al centre, de manera que podrà donar funció d’aparcament dissuasiu”. Per altra banda, l’aparcament municipal ubicat a l’Avinguda Vila de Tossa, i que fins ara era prioritàriament per autobusos de llarga estada, passarà a ser un aparcament de rotació per a turismes amb capacitat per 200 vehicles, incrementant així l’oferta d’estacionament municipal. Aquest any 2022 l’Ajuntament de Lloret de Mar també ha posat en funcionament pels residents la Zona Verda, on els vehicles amb distintiu poden estacionar gratuïtament a les zones habilitades i en exclusiva a la zona del nucli antic.