Un motorista va morir ahir al vespre després de xocar contra un senyal a la C-63 a Santa Coloma de Farners. El finat era un veí de la població de 43 anys, E.R.LL.

La motocicleta circulava per aquesta via per aquest punt de la Selva, va patir una sortida de via i el xoc posterior contra la senyalística vertical.

L'accident de trànsit mortal es va produir poc després d'un quart de nou, al punt quilomètric 24 de la C-63, via que uneix Santa Coloma amb Sils i Anglès.

Fins al lloc del sinistre viari s'hi van desplaçar amb quatre patrulles dels Mossos de Trànsit, tres unitats del SEM i una dotació dels Bombers. El SEM va activar el seu equip de psicòlegs també, segons el Servei Català de Trànsit

La mort del motorista va ser gairebé a l'acte i no van poder fer res per salvar-li la vida.

Amb aquesta, ja són 18 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les comarques gironines. Quinze ho han fet en vies interurbanes i tres en urbanes.

A Catalunya, des de principis d'any, fins a 72 persones han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Tres motoristes morts

D'altra banda, cal recordar que el col·lectiu dels motoristes és un dels que les autoritats i policies de Trànist hi posen més atenció, en ser un dels membres dels anomenats col·lectius vulnerables - format per vianants, ciclistes i motoristes). A la província de Girona ja han mort tres motoristes des de principis d'any en sinistres viaris, que han tingut lloc a Santa Coloma, Guils de Cerdanya i Figueres.

L'últim accident mortal amb un motorista implicat havia tingut lloc el 8 d'abril a Guils de Cerdanya. Un turisme va envestir una motocicleta i a conseqüència de l’accident, va morir el conductor del vehicle de dues rodes.

En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor del turisme que va envestir la moto a la Cerdanya ja que segons es va informar llavors, tot apuntava que s'hauria saltat un senyal d'Stop en incorporar-se a l'N-260, la carretera on va tenir lloc l'accident. La detenció es va fer per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. El mateix accident s'hi va veure implicar un tercer vehicle i una menor d'edat va resultar ferida amb pronòstic lleu.