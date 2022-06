L’Ajuntament de Blanes està enllestint els treballs de condicionament que va iniciar fa setmanes a les platges de la localitat per tenir-les a punt per a la temporada d’estiu. I les persones que ja hi hagin anat aquesta cap de setmana aprofitant les elevades temperatures ho hauran fet amb el gruix dels preparatius enllestits .

Fonts municipals han explicat que «durant el passat mes de maig es van estar fent les tasques de redistribució de la sorra a les diferents zones de bany del municipi, condicionant-les perquè es poguessin fruir encara millor». Per poder executar amb la màxima seguretat aquests treballs, «es va barrar el pas a les zones on consecutivament s’anava incidint per deixar-ho tot a punt, indicant amb un senyal la prohibició d’accedir-hi mentre estiguessin treballant les excavadores, pel perill que suposava. Per això, es va estar feinejant preferentment entre setmana, o bé només durant les primeres hores de dissabte i diumenge».

Després de la sorra, va ser el torn de diferents serveis i equipaments, entre els quals les dutxes, les passeres d’accés i les zones d’ombra perquè «les puguin gaudir les persones amb mobilitat reduïda que necessiten guarir-se de la intensitat solar». Aquest equipament es va començar a instal·lar després de Setmana Santa, i s’està acabant de posar.

Tot i això, falten per instal·lar elements com ara «l’abalisament per delimitar la zona del mar on es pot banyar la ciutadania sense perill, així com les línies de vida que ajuden a les persones amb dificultats de mobilitat a endinsar-se al mar, i la senyalització que delimita els canals públics de navegació». La setmana que ve també començarà a funcionar el servei de vigilància, salvament i socorrisme que coordina el Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes.