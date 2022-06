Blanes instal·la un innovador sistema de recuperació del medi marí

El Club de Vela Blanes ha instal·lat fa pocs dies, al port esportiu del municipi, un sistema de regeneració del medi marí amb una tecnologia capdavantera desenvolupada per l’empresa Ocean Ecostructures, que treballa amb microesculls de substrat natural que es mimetiza amb la naturalesa de l’entorn i així recupera els hàbits marins. Es tracta del sistema de Bio Boosting System (BBS), que també s’ha col·locat als ports esportius de l’Estartit, l’Escala i Palamós.

El desenvolupament i la instal·lació d’aquest sistema de recuperació del medi marí s’emmarca dins el projecte de recerca SEAREG, que té com objectiu la recuperació de la vida al Mediterrani, escalant tècniques capdavanteres de recuperació marina.

En la primera fase del projecte està previst que hi hagi un total de vuit BBS. Els Bio Boosting System s’han distribuït en diversos indrets submergits del port esportiu blanenc on els científics creuen que pot anar millor la regeneració. Després, caldrà esperar un interval entre dos i tres anys per veure els resultats i implementar nous passos en funció d’això.

Lluitar contra el canvi climàtic

La regeneració dels ecosistemes marins i de la seva biodiversitat és una necessitat creixent en la lluita contra el canvi climàtic, atesa la capacitat de segrest de carboni dels mars. Actualment hi ha desenvolupades tècniques científiques que són eficaces en la recuperació de la vida marina, però tenen dificultats a l’hora de ser implementades a gran escala.

Davant aquesta problemàtica, l’empresa catalana Ocean Ecostructures han desenvolupat la tecnologia capdavantera dels BBS en recuperació del medi marí, basat en estructures marines de substrat natural. Aquesta tècnica de regeneració té una amplia aplicació en ports comercials i esportius, parcs eòlics, així com en plataformes d’oli i gas.