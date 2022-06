Tossa de Mar ha promogut aquest cap de setmana el producte de proximitat amb la segona edició de la Fira del Producte Local al passeig del Mar.

Alimentació, moda, artesania o art, tot de Km0. És el que s’oferia dissabte des de les parades de la Fira del Producte Local que es va celebrar a partir de les cinc de la tarda i fins les onze del vespre.

Els visitants van poder conèixer o adquirir alguns dels molts productes que s’oferien.

Com a novetat es va estrenar un nou format i una nova ubicació al Passeig del Mar, on hi van participar diversos artistes, associacions i productors i establiments locals.

La Fira forma part de les accions de dinamització del comerç local. Està organitzada per la Unió de Botiguers de Tossa de Mar amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.