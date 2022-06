El cuiner Marc Ribas i la seva companya Berta Mas impulsen la primera edició del Campus Brutal a Riudellots de la Selva. Una iniciativa que té la voluntat d’acostar els valors de la cuina als joves i, sobretot, ensenyar la qualitat tant de la gastronomia com dels productors de proximitat. A banda de Ribas, donen suport a la iniciativa l’ajuntament de Riudellots, la Diputació de Girona, l’escola d’Hoteleria Joviat, la Fundació Pere Tarrés i l’Hospital Clínic. El Campus tindrà lloc del 3 al 10 de juliol al FoodLab de Riudellots, però els joves que hi participen també visitaran Mas Marcè, on faran recuit; La Selvatana, on conèixeran les vaques de més a prop; i aniran a la llotja de Palamós a veure una subhasta i a fer un taller sobre peixos de la mediterrània.