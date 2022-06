L’hotel Solterra de Sant Hilari Sacalm es va construir l’any 1954. Ara, després d’uns quants anys en desús, es transformarà en un bloc de pisos per a persones de més de 55 anys que busquen un envelliment actiu allunyat de les residències de gent gran. Aquest és l’objectiu de la cooperativa Sostre Cívic, que ha començat a captar voluntaris que vulguin formar part del grup impulsor d’aquest projecte d’habitatge cooperatiu.

La iniciativa per a tirar-lo endavant va sortir del grup Sènior Rurals que hi ha a dins de la cooperativa Sostre Cívic. Des del 2016 es reunien per a definir el projecte, al mateix temps que buscaven un espai on fer-lo realitat. La seva idea era viure l’envelliment envoltats de natura però amb una xarxa de suport a l’entorn. Finalment, el 2021 van descobrir aquest antic hotel de Sant Hilari Scalam.

A dia d’avui ja hi ha 15 unitats de convivència que volen participar en el projecte i ja han signat un contracte d’arres. A més, la cooperativa ha contractat un despatx d’arquitectes per a fer un estudi i una proposta d’encaix del projecte de reforma. Per això la cooperativa busca persones que vulguin incorporar-se al projecte i decidir entre tots quina forma tindrà finalment abans d’executar-lo en els propers anys.

La idea és que l’antic hotel es converteixi en una comunitat amb entre 30 i 35 apartaments complets amb cuina, menjador, bany i habitacions. A més, la cooperativa preveu construir diversos espais comunitaris.

En paral·lel, Sostre Cívic ja té dos projectes més d’habitatge cooperatiu que estan consolidats per a persones sènior a Catalunya. El primer és el Walden XXI a Sant Feliu de Guíxols i el segon a Can 70, al barri de Sarrià de Barcelona. A més, la cooperativa també treballa en projectes similars que estan en una fase inicial.