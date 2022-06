El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners investiga una empresa d'embalatges de Vidreres per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. El jutjat incoa diligències i cita a declarar l'administrador de la mercantil com a investigat a l'octubre. L'origen de la causa és una querella interposada per uns veïns de la zona del Camí de les Bòries que denuncien que les emissions acústiques i atmosfèriques que emet la fàbrica causen «greus molèsties», afecten «de manera directa la seva qualitat de vida» i, també, el medi ambient: «Les emissions han estat sense control durant anys i superen manifestament els topalls màxims establerts per la normativa». També lamenten la «inactivitat» de l'ajuntament davant les queixes.

La interlocutòria del jutjat admet a tràmit la querella interposada per l'advocat Benet Salellas en representació d'uns veïns del Camí de les Bòries i cita a declarar com a investigat l'administrador solidari de la mercantil. Segons recull la querella, els veïns conviuen des de fa anys amb l'activitat de l'empresa d'embalatges i pateixen «en primera persona» les conseqüències de les emissions acústiques i atmosfèriques. La querella apunta que «després d'anys de queixes i gestions infructuoses davant l'autoritat municipal», els afectats consideren que «no hi ha una explicació raonable i acceptable a la situació de molèsties i contaminació a què es troben sotmesos» a casa seva. Per això, han decidit recórrer a la justícia perquè consideren que l'empresa podria estar cometent diversos delictes: d'una banda, contra el medi ambient i, de l'altra, relacionats amb irregularitats urbanístiques. La interlocutòria obre diligències per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.

En relació amb les emissions de sorolls i vibracions, els afectats exposen a la querella que l'empresa va fer una ampliació al cobert d'assecatge de la planta a principis del 2020, sumant sis unitats més als dotze ventiladors que ja estaven en funcionament: «Dits ventiladors estan connectats 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any de forma ininterrompuda». La querella apunta que l'augment de funcionament de l'empresa des d'aleshores ha suposat «un canvi substancial» en la situació acústica de la zona. De fet, els mateixos querellants van encarregar un estudi acústic per valorar les emissions de sorolls a les finques que, segons la denúncia, va concloure que la fressa és «constant», també de nit i durant els caps de setmana i que supera els valors que estableix la llei de protecció contra la contaminació acústica. Els veïns argumenten que això fa «impossible el descans dels habitants de les masies» que estan situades a pocs metres de les instal·lacions de la mercantil i que deriva en un «dany a la salut i al benestar».

La querella també avalua les emissions atmosfèriques de l'empresa i argumenta que disposa d'una caldera de biomassa amb la qual està «duent a terme un nivell d'emissions superior al màxim establert normativament» i, per tant, causant un «dany» a la qualitat de l'aire. Aquí, la denúncia recull documentació municipal d'inspeccions a la mercantil fetes a finals del 2021 que conclouen que «no compleix amb els valors límit d'emissions» i insta l'empresa a aplicar les mesures correctores necessàries per situar-les «per sota». Els afectats també veuen, però, altres irregularitats en matèria urbanística i sostenen que la mercantil està ubicada en una zona classificada com a sòl no urbanitzable i descrit com a sòl agrícola, perquè «no consta» l'existència de la llicència d'activitat prèvia a 1986 i perquè el POUM estableix únicament ampliacions «que no incrementin la càrrega contaminant de l'activitat».

La querella també critica la «inactivitat» de l'ajuntament de Vidreres a l'hora de fer complir les obligacions de l'empresa: «Ni els ciutadans han obtingut empara a l'administració municipal malgrat ser víctimes permanents d'activitats que afecten el medi ambient i les seves condicions de salut i tranquil·litat ni s'ha desplegat per la mateixa una acció tendent a la protecció de l'interès públic o del bé comú. La conclusió que s'assoleix després d'aquest any d'inquietud és que, o bé l'administració pública no existeix o bé actua per tal de protegir uns interessos particulars i, per tant, sostreure's del legítim interès col·lectiu i comú al qual es deu». A banda d'investigar l'empresa i el seu administrador solidari, el jutjat també ha assenyalat declaracions com a testimonis dels perjudicats, de l'alcalde de Vidreres i de dos secretaris-interventors (l'actual i l'anterior).