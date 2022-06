L'alcaldessa de Maçanet de la Selva Natàlia Figueras, acusa Rec Madral de jugar amb la salut dels veïns de Residencial Parc, on s'encarregaven de l'abastiment de l'aigua potable. Figueras afirmat que els veïns consumien aigua dels pous "sense tractar i la rebien com a potable". De fet, l'alcaldessa assegura que després d'accedir a les instal·lacions que tenia Rec Madral han comprovat com hi havia rates a dins dels pous i canonades "recobertes de merda". En els quinze dies que fa que el consistori gestiona el servei d'aigua d'aquesta urbanització, ja s'han fet una cinquantena d'actuacions per resoldre avaries que hi havia a la xarxa.

L'alcaldessa assegura que després d'accedir a les instal·lacions que tenia Rec Madral han comprovat com hi havia rates a dins dels pous i canonades "recobertes de merda"

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat demanar la propietat de les instal·lacions del subministrament d'aigua potable a la urbanització de Residencial Parc. Fins ara estava en mans de l'empresa Rec Madral, igual que el servei d'aigua. Des del 2019 el consistori va començar els processos necessaris per municipalitzar el servei i a mitjans d'aquest mes de maig va assumir-ne la gestió per motiu d'emergència.

El govern local ha decidit donar explicacions sobre les raons que van empènyer a l'Ajuntament a fer aquest pas. Ahir l'alcaldessa, Natàlia Figueras, va assegurar en un ple extraordinari que els veïns de Residencial Parc han "pagat aigua que els venien com a bona" però en realitat no era potable. Per això ara l'alcaldessa va anunciar que una de les prioritats és servir "aigua potable i tractada, que fins ara no hi era" i aconseguir que les instal·lacions compleixin amb la normativa.

De fet, la mostra és que en quinze dies de gestió del servei ja s'han fet 50 intervencions per avaries que hi havia a la xarxa d'aigua potable. L'última d'elles, aquest mateix dimecres quan el consistori ha canviat una canonada de 400 metres que tenia un diàmetre de 125 cm, però que només se'n podia fer servir 50 perquè "estava recoberta de merda".

Aquesta canonada dirigia l'aigua dels pous fins a l'estació de tractament de l'aigua. A més, Figueras assegura que hi havia rates a dins dels pous d'aigua i no comptaven amb cap tipus de protecció. "Qualsevol persona podria haver tirat una substància al pou i hauria enverinat a mitja població".

Dèficit hídric a la xarxa

Per altra banda, l'alcaldessa va avisar que el volum d'aigua que subministren els pous que hi ha a dia d'avui no són suficients per a tot el consum que hi ha. Per això creu que Rec Madral va fer una "mala planificació" del creixement de la urbanització. Si bé els pous poden subministrar fins a 900 metres cúbics al dia, els habitatges que hi ha a Residencial Parc en gasten 1.300. Per això ara caldrà buscar noves vies per oferir aigua i evita els talls de subministrament que hi ha de forma recorrent.

El volum d'aigua que subministren els pous que hi ha a dia d'avui no són suficients per a tot el consum que hi ha.

L'alcaldessa demana paciència als veïns fins que no es resolgui la situació i més tenint en compte la situació que es preveu. Amb l'arribada de l'estiu el consum d'aigua creixerà (i més en una urbanització on molta gent hi té piscines) i la falta de pluges podria reduir encara més la provisió d'aigua als habitatges. Fins aleshores preveuen que hi hagi talls en el subministrament per la falta d'aigua.

Natàlia Figueras també va anunciar que el procés de municipalització costarà "molts diners" a l'Ajuntament. De moment, està estudiant totes les vies possibles per garantir que aquestes inversions que s'han de fer per actualitzar la xarxa no vinguin de les arques municipals de forma exclusiva. Malgrat tot, l'alcaldessa es mostra satisfeta de tenir la gestió de l'aigua (que n'ha concedit l'explotació a Agbar, com a la resta del municipi) i celebra que hagin "fet fora" a Rec Madral que "hauria d'estar a la presó".

Rebuts, a partir del juny

Davant de les preguntes dels ciutadans, l'alcaldessa de Maçanet de la Selva va anunciar que preveuen començar a cobrar pel servei d'aigua a partir d'aquest mes de juny. Malgrat tot, no serà fins a finals de setmana que es reuniran amb Agbar per decidir com es farà la facturació. A hores d'ara, l'empresa concessionària del servei ja està recoiplant les dades que hi havia de consumidors per preparar la facturació del servei. A més, Figueras va avançar que es desconnectaran tots els comptadors que estiguin punxats i demanen a tots els veïns que no puguin pagar el rebut que demanin ajuda als serveis socials municipals.