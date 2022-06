L’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar al darrer ple una moció per àmplia majoria que exigirael Govern de la Generalitat i la resta d’institucions del país la millora de les infraestructures de comunicació del municipi.

La moció reitera la necessitat d’executar la ronda de la Costa Brava, mitjançant la prolongació de la C32 fins el municipi de Lloret de Mar, en el seu format de 2+1 carrils, fins la confluència amb la C63, i la execució de la variant compromesa pel departament de Territori de la Generalitat de Catalunya l’any 2016, que des de la C63, enllacés amb la GI680 Lloret-Tossa, a l’alçada de Canyelles i Coll de Llop. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, explica que «la GI-682 entre Lloret, Blanes i l’enllaç a la C32, es troba en moltes ocasions col·lapsada i amb retencions de trànsit que penalitzen no només els usuaris habituals de la via, també l’activitat del municipi: per la insatisfacció que els visitants pateixen per la dificultat d’accés que penalitza la repetició i la minoració de la competitivitat turística del municipi atès que els operadors pateixen un major cost i durada del trajecte entre aquest i les instal·lacions aeroportuàries, respecte d’altres destinacions turístiques».

Per l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat «aquesta manca d’infraestructures comporta una afectació directa pels interessos del municipi de Lloret, els dels seus habitants i al seu canvi de model turístic».

Lloret de Mar és un municipi amb més de 40.000 habitants i una de les principals destinacions turístiques de Catalunya amb més de 1.300.000 viatgers a l’any.