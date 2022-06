Caldes reclama que la Generalitat se sumi ja a la candidatura de la Ryder Cup

Caldes de Malavella es vol posicionar i projectar-se com a número 1 en el mapa del món del golf amb la seva candidatura per optar a acollir l’any 2031 la prestigiosa Ryder Cup, la competició esportiva més important del planeta després de les olimpíades i els mundials de futbol. La candidatura va endavant, però falta concretar la implicació de totes les administracions. El Govern central, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Caldes avalarien ja la candidatura i s’espera que la Generalitat s’acabi pronunciant de manera oficial.

L’alcalde de Caldes, Salvador Balliu considera «essencial» la implicació de «totes les administracions, sinó el projecte no tirarà endavant». Balliu pensa que la «primera regla és que tots anem de bracet» i no passi com la candidatura per acollir els Jocs d’Hivern on les discrepàncies fan perillar el projecte.

Una implicació unànime

De moment la candidatura ja està presentada i Balliu es mostra optimista respecte a les possibilitats de Caldes de ser proclamada seu de la competició d’aquí a 9 anys. Això sí, insisteix en el fet que cal una implicació unànime de totes les administracions i, per aquest motiu, confia que la Generalitat es pronunciï aviat i no es deixi passar una oportunitat com aquesta. Balliu pensa que el territori gironí necessita una injecció econòmica com la que va tenir Barcelona en el seu moment amb els Jocs Olímpics de 1992. «Ens cal un motor econòmic basat en l’esport. Tenim grans infraestructures i un territori òptim i preparat», assegura. El compte enrere ja està activitat i de moment les properes edicions de la Ryder Cup ja estan confirmades: 2023 al Marco Simone Golf and Country Club a Guidonia Montecelio (Itàlia); Bethpage Black Course a Farmingdale NY (Estats Units); 2027 Adare Manor Country Limerick (Irlanda) i 2029 al Hazeltine National Golf Club de Minessota (Estats Units).

Construir un nou camp

Les instal·lacions del PGA Catatalunya Golf, que inclouen actualment dos camps, gaudeixen d’un gran prestigi i són considerades com les millors de l’Estat. La magnitud de la Ryder Cup, però, comportaria la necessitat d’ampliar-les amb un nou camp. L’Ajuntament de Caldes de Malavella estaria disposat a facilitar aquest creixement i fer les modificacions urbanístiques que calguin, però no farà cap pas fins a concretar-se oficialment la proclamació com a seu de la prova. «Aquest nou camp ens hauria de situar com a la millor instal·lació del món», segons l’alcalde i no només serviria durant la prova sinó que posteriorment seria tota una referència i un reclam pel turisme del golf, associat sempre a un públic i uns practicants amb un elevat poder econòmic i que deixen molta despesa al territori. Seria un camp seguint els paràmetres actuals, tenint en compte la cura del medi ambient i l’estalvi i la recuperació de l’aigua.

En aquest sentit, seria «modèlic» en paraules de l’alcalde. Per acollir als milers de visitants i tota la logística que es mou al voltant d’una prova com la Ryder Cup s’hauria de millorar també alguns elements i infraestructures. En l’actualitat hi ha carpes provisionals -fins i tot de dues plantes- que podrien donar cabuda al públic i personal de la competició. A banda, les instal·lacions del PGA estan ben comunicades per carretera i disposen de l’aeroport a molt poca distància.

Balliu considera que, aquesta vegada -ja es va intentar que fos la seu per aquest 2022- es donen «les condicions perquè hi hem esmerçat molts esforços. Només ens cal que la Generalitat es pronunciï aviat» per tenir garantia total en l’èxit.