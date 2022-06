Les catifes de flors naturals tornen aquest diumenge 12 de juny amb un augment de muntatges i racons, respecte a anteriors edicions. En total aquest any els visitants podran contemplar fins a 26 catifes i 33 racons-catifes. Aquesta darrera modalitat de disseny d’art floral ha anat any rere any guanyant participants i, segons els organitzadors, ha esdevingut un complement imprescindible de la diada.

La festa començarà ja a la vigília de dissabte amb el dibuix de les catifes als carrers participants i amb un espectacle familiar, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, a càrrec dels Atrapasomnis. El plat fort serà la jornada de diumenge amb la resta d’activitats que inclouen una fira d’artesans, el concurs fotogràfic, la plantada i cercavila de gegants, grallers i flabiolaires i la mostra i concurs de catifes.