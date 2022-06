L'Audiència de Girona ha revocat la condemna a una parella per tenir la llum punxada en una casa la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva. El tribunal estima el recurs interposat per la defensa i conclou que no s'ha pogut provar que visquessin a l'habitatge en el moment dels fets. La sentència subratlla que hi ha més de dos mesos de diferència entre la darrera inspecció dels tècnics de la companyia elèctrica que va detectar el frau elèctric i la identificació de la parella a l'habitatge que van fer els Mossos: "Ha estat impossible establir que els acusats es beneficiessin del subministrament gratuït". El jutjat els hi va imposar una multa de 450 euros cadascun i més de 2.200 euros d'indemnització.

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va condemnar la parella per un delicte lleu de defraudació de fluid elèctric imposant, a cadascun d'ells, una multa de 450 euros. En concepte de responsabilitat civil, la sentència els obligava a indemnitzar Endesa amb 2.204,76 euros per l'electricitat punxada.

L'advocat de la defensa, Jordi Colomer, va recórrer la sentència i ara l'Audiència de Girona li ha donat la raó. La secció quarta estima el recurs d'apel·lació, revoca la primera resolució i els absol del delicte pel qual els havien condemnat.

L'Audiència conclou que hi ha un "desfasament temporal lamentable" entre la identificació dels processats a la casa que van fer els Mossos d'Esquadra el maig del 2021 i les inspeccions dels tècnics de la companyia elèctrica acreditant que la llum estava punxada de manera fraudulenta (el juliol del 2020 i el març del 2021). "En aquells moments, no s'identifica a cap persona a l'habitatge", apunta la sentència que subratlla que aquest lapse de dos mesos impedeix saber qui s'estava beneficiant de la manipulació de la connexió elèctrica.

"No es discuteix l'existència d'una escomesa falsa, sinó que fossin els acusats els qui, en les dates que es van fer les inspeccions, visquessin a la finca i, per tant, s'aprofitessin dels consums fets en diverses èpoques", argumenta l'Audiència.

El tribunal argüeix que el jutjat d'instrucció va arribar a la conclusió que eren els autors del delicte perquè, tot i que al judici van acreditar que l'home havia estat empresonat a França mentre tenien vigent el contracte de lloguer de la casa, va sortir en llibertat el març del 2020; abans de la primera inspecció. A més, la condemna també es fonamentava de manera "latent" en què haurien reconegut als Mossos que vivien a l'immoble des de feia anys.

"Cap d'aquestes proves és realment vàlida per sustentar la condemna", conclou l'Audiència que remarca que això "no serveix per acreditar una defraudació" perquè s'hauria d'evidenciar que hi viuen "al mateix moment" que es detecta la llum punxada. A més, la sentència també remarca que, encara que es tracti d'un delicte lleu, la funció de la policia no és establir una "conversa amistosa" amb uns sospitosos que identifiquen: "Si els tenen catalogats prèviament com a suposats responsables de la defraudació, ja saben que se'ls imputa un delicte. Per això, no poden fer cap pregunta sense informar sobre els seus drets i sense la preceptiva assistència d'advocat".

"Com a resum de tot allò tractat, ha estat impossible establir, més enllà d'acreditar l'existència d'una certa relació possessòria de la finca a través d'un contracte d'arrendament des de principis del 2017, que en les dates de les intervencions per desconnectar-la de la xarxa d'energia elèctrica, els acusats hi visquessin i que es beneficiessin del subministrament gratuït", conclou la sentència.