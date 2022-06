El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquest dimecres el nou consultori local de Riells i Viabrea, que dona servei a 3.100 habitants. El consultori, que ha suposat una inversió d'1,6 milions d'euros, té deu consultes (distribuïdes entre medicina general, infermeria i pediatria). Argimon ha subratllat que l'equipament permetrà "millorar l'atenció sanitària" al municipi i també "adaptar-se a les noves necessitats" de la població. L'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, ha subratllat que el consultori s'ha dimensionat per adaptar-se a futurs creixements del municipi, a més de ser un "espai acollidor i còmode" que permetrà que els pacients "s'hi sentin millor". El consultori ocupa 566 metres quadrats.

El consultori local de Riells i Viabrea, amb una població assignada d'uns 3.100 habitants, forma part de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Breda-Hostalric, que inclou els municipis de Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu. En el conjunt de l'ABS, l'equip d'atenció primària atén una població assignada de gairebé 12.800 habitants.

L'equipament, que gestiona l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), compta amb deu consultoris. Situat al carrer de Baix, ocupa 566 metres quadrats. Disposa d'una àrea de medicina general, amb consultes per a medicina, infermeria i pediatria amb sala d'espera pròpia; una zona administrativa i d'atenció a la ciutadania i una àrea d'ús polivalent amb una sala de tractaments, consulta de llevadora i salada d'espera. A més, l'equipament també disposa d'una sala d'educació maternal i espais per als treballadors.

El projecte arquitectònic el signa l'estudi Comas Pont Arquitectures. El nou consultori local ha estat finalista dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2022. Destaca per ser un equipament sostenible, minimitzant la generació de diòxid de carboni en el cicle de vida dels materials. El centre, que té una estructura de fusta visible des de l'exterior, disposa de la màxima qualificació energètica (A).

El nou consultor local de Riells i Viabrea va entrar en funcionament l'1 de febrer passat, un cop completat el trasllat des de les antigues instal·lacions ubicades a la plaça de la Vila. Aquest matí, el Departament de Salut n'ha fet la inauguració oficial.

A més del conseller i l'alcalde, també han assistit a l'acte el gerent territorial de l'ICS i l'IAS a Girona, Joaquim Casanovas; el director del sector sanitari Gironès, Pla de l'Estany, Selva i Alt Maresme, Salvador Campasol; el director d'atenció primària IAS-ICS Girona, Esteve Avellana; el director de l'Equip d'Atenció Primària Breda-Hostalric, Mario Miguel Andrade i la directora adjunta, Susanna Trèmols, juntament amb l'equip de professionals.

Josep Maria Argimon ha destacat que el consultori "permetrà millorar l'atenció sanitària al municipi i oferir un servei adaptat a les noves necessitats de la població". A més, el conseller de Salut ha remarcat que les instal·lacions suposen no només una millora per als pacients, sinó també per les condicions laborals dels professionals (una de les línies que s'està reforçant des del Departament).

Per la seva banda, l'alcalde ha posat en valor que el nou centre s'ha dimensionat perquè es pugui adaptar progressivament al futur creixement del municipi. També ha subratllat que el seu disseny garanteix un espai "acollidor i còmode" on els pacients "s'hi sentin millor".